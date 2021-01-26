Указанный факт удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.
В этом приложении “слуги народа” разбиты по группам (например, “группа Кравчук”).
Кроме того, в приложении есть возможность проводить опросы о намерениях нардепов поддержать определенные законопроекты (предлагаются варианты ответа “за”, “против”, “воздерживаюсь”).
Например, сегодня, нардепов, среди прочего, опрашивали по законопроекту №4142 о системе общественного контроля.
Также указана результативность законодательной работы “слуг”: составлен своеобразный рейтинг.
- В Верховную Раду Украины сейчас могли бы пройти семь партий. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы “Слуга народа” составляет чуть более 11%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в январе 2021 года.