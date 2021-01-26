У фракции "Слуги народа" появилось мобильное приложение, в котором для народных депутатов устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов.

Указанный факт удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

В этом приложении “слуги народа” разбиты по группам (например, “группа Кравчук”).

Кроме того, в приложении есть возможность проводить опросы о намерениях нардепов поддержать определенные законопроекты (предлагаются варианты ответа “за”, “против”, “воздерживаюсь”).

Например, сегодня, нардепов, среди прочего, опрашивали по законопроекту №4142 о системе общественного контроля.

Также указана результативность законодательной работы “слуг”: составлен своеобразный рейтинг.