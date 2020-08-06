Граждане Украины в данный момент могут посетить 38 стран мира в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“За эту неделю изменений не произошло. Так же есть 38 стран, которые пускают украинцев либо без условий, либо с условием соблюдения определенных правил”, – отметил он.

Так, граждане Украины могут въехать в следующие страны: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Ранее были открыты 39 стран, но Сейшельские острова недавно закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации.

В министерстве рекомендуют украинцам перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте украинского МИД tripadvisor.mfa.gov.ua или на сайтах МИД других стран.

(На видео – с 8:30)