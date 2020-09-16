Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение новых штрафов за перегруженные фуры и отказ от габаритно-весового контроля.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3743 проголосовали 270 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект должен урегулировать вопрос “разрушения автомобильных дорог общего пользования, в том числе совершенствования осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств”.

Документом предусмотрено внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Так, планируется повысить ответственность автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм.

Штрафы для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение этих норм в зависимости от процента перегрузки будут следующими:

• за перегрузку транспорта до 2 % включительно – в размере 1700 грн;

• от 2 % до 5 % – в размере 5100 грн;

• от 5 % до 10 % – в размере 8500 грн (норма оставлена без изменений);

• от 10 % до 20 % – в размере 17 тыс. грн (норма оставлена без изменений);

• от 20 % до 30 % – в размере 34 тыс. грн;

• более 30 % – в размере 51 тыс. грн.

Как проинформировали в пресс-службе Кабинета Министров, среди новых штрафных санкций, которые вводятся законопроектом, – штраф для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз (в размере 34 тыс. грн).

Также вводится штраф за отказ от прохождения габаритно-весового контроля в размере 51 тыс. грн.

За невыполнение требований работников “Укртрансбезопасности” по проверке соблюдения законодательства об автомобильном транспорте, устранению нарушений по безопасности на автомобильном транспорте вводится штраф в размере 51 тыс. грн (для водителей, субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц).

Кроме того, увеличены штрафы для водителей за невыполнение ими требований об остановке: с 3400 грн до 51 тыс. грн.

Законопроект также вводит административную ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.