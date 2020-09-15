14 сентября 2020 в Государственный бюджет поступили более 1,111 млрд грн от приватизации гостиницы "Днипро".

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

“Таким образом победитель аукциона выполнил все условия для получения права собственности этого актива”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с момента объявления результатов аукциона, победитель открытых торгов и средства проходили проверку компетентными органами на соответствие требованиям действующего законодательства.

После соблюдения всех процедур, предусмотренных законодательством, и после получения положительных результатов проверок, победитель аукциона перечислил 1 млрд 111 млн грн в Государственный бюджет Украины.

В ФГИУ добавили, что с начала года Фондом проведено 1548 аукционов на общую сумму почти 2 млрд грн.

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 июля, Фонд госимущества выставил столичный отель “Днипро” на приватизационные торги с начальной ценой в 81 млн гривен.

“Днипро” — это четырехзвездочный отель, построенный в 1964 году в начале Крещатика недалеко от государственных учреждений, стадиона “Динамо”, Национальной филармонии и Крещатого парка. В отеле 186 номеров на 288 мест. Интерьер и дизайн ресторана в гостинице выполнен архитектором Ирмой Каракис.

В торгах приняли участие 29 инвесторов. В итоге “Днипро” был продан по цене в 13,5 раза выше стартовой — за 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны 22 копейки. Такую цену предложило некое ООО “Смартленд”.