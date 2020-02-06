Владимир Зеленский выступил на презентации приложения "Дія", где рассказал, что до конца зимы у украинцев могут появиться цифровые паспорта.

Об этом сообщают #Буквы.

Он напомнил, что еще во время президентской кампании заявлял, что мечтает о “государстве в смартфоне” и “сегодня мы делаем первый шаг”.

“Мобильное приложение “Дія” отныне доступно в Apple Store и Google Play. Теперь 9 млн украинцем могут пользоваться электронным удостоверением водителя и техпаспортом. Другие страны идут к этому годами, а мы смогли за пол года. И насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, у которой есть что-то похожее”, – сказал президент.

По его словам, на создание этого приложения не было потрачено ни копейки денег из госбюджета.

“Но мы не останавливаемся – до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам. При помощи смартфона граждане Украины смогут пользоваться железной дорогой, удостоверять личность в больницах, банках и так далее”, – сказал Владимир Зеленский.

