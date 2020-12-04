Дочь Трампа обвинила «мстительных демократов» в напрасном расследовании растраты во время инаугурации

Об этом сообщает американское издание Business Insider.
Как сообщалось ранее, Иванку Трамп допросили по делу, которое касается возможной растраты средств во время проведения инаугурации президента в 2017 году в отеле Trump. По версии следствия, стоимость мероприятия была по крайней мере вдвое больше рыночной.
Инаугурация президента США оплачивается за счет налогоплательщиков, а также деньгами, которые были собраны специально для ее проведения. Инаугурационной комитет Трампа тогда собрал 107 млн долларов.
В иске, поданном генеральным прокурором штата Вашингтон, утверждается, что комитет злоупотреблял собранными средствами “для обогащения семьи Трампа”. В свою очередь Иванка знала, что инаугурации комитет вдвое переплатил за проведение мероприятия в отеле, который принадлежит семье, и позволила это.
За два дня Иванка отреагировала на эти новости в Twitter. Она назвала этот иск “очередной политически мотивированным демонстрацией мстительности” и “расточительством долларов налогоплательщиков”.
“На этой неделе я провела более 5 часов на допросах в офисе Демократического прокурора округа, где они поставили под сомнение суммы, которые взимались отелем Trump во время инаугурации. Я поделилась с ними электронной почтой 4-летней давности, где я посылала указания в гостиницу об уплате “справедливой рыночной стоимости”, которую тогда сделал отель”, — написала она, поделившись копией упомянутого электронного письма.
— Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 3, 2020
Примечательно, что на днях газета The New York Times сообщила о том, что президент изучает возможность предоставить превентивные помилования своим трем старшим детям, зятю Джареду Кушнеру и личном адвоката Руди Джулиани.
- Ранее сообщалось, что в январе 2021 Дональд Трамп передать власть новому президенту США Джо Байдена. Однако с 45-м президентом связано более 15 уголовных дел. После завершения каденции Дональд Трамп столкнется с не менее чем 6 судебными процессами.