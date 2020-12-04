Covid-19 Украина

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Дочь Трампа обвинила «мстительных демократов» в напрасном расследовании растраты во время инаугурации

Дочь президента США Иванка Трамп, которую допросили по делу о растрате средств инаугурационного фонда ее отца, считает расследование расточительством и обвиняет политических оппонентов.

Пятница, 4 декабря 2020, 22:13

Об этом сообщает американское издание Business Insider.

Как сообщалось ранее, Иванку Трамп  допросили по делу, которое касается возможной растраты средств во время проведения инаугурации президента в 2017 году в отеле Trump. По версии следствия, стоимость мероприятия была по крайней мере вдвое больше рыночной.

Инаугурация президента США оплачивается за счет налогоплательщиков, а также деньгами, которые были собраны специально для ее проведения. Инаугурационной комитет Трампа тогда собрал 107 млн долларов.

В иске, поданном генеральным прокурором штата Вашингтон, утверждается, что комитет злоупотреблял собранными средствами “для обогащения семьи Трампа”. В свою очередь Иванка знала, что инаугурации комитет вдвое переплатил за проведение мероприятия в отеле, который принадлежит семье, и позволила это.

За два дня Иванка отреагировала на эти новости в Twitter. Она назвала этот иск “очередной политически мотивированным демонстрацией мстительности” и “расточительством долларов налогоплательщиков”.

“На этой неделе я провела более 5 часов на допросах в офисе Демократического прокурора округа, где они поставили под сомнение суммы, которые взимались отелем Trump во время инаугурации. Я поделилась с ними электронной почтой 4-летней давности, где я посылала указания в гостиницу об уплате “справедливой рыночной стоимости”, которую тогда сделал отель”, — написала она, поделившись копией упомянутого электронного письма.

Примечательно, что на днях газета The New York Times сообщила о том, что президент изучает возможность предоставить превентивные помилования своим трем старшим детям, зятю Джареду Кушнеру и личном адвоката Руди Джулиани.

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