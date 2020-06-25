Поддержка президента Украины Владимира Зеленского упала, но его рейтинг при этом вырос.

Об этом рассказал социолог Виктор Паниотто в интервью изданию “Украинская интерес”.

“Ситуация несколько парадоксальная. Падает поддержка Зеленского, падает доверие к Зеленскому. Например, положительное отношение к Зеленскому с сентября 2019 до апреля 2020 упало с 74% до 44%, то есть на 30 процентных пунктов, а рейтинг не упал, а вырос”, – заявил он.

Социолог пояснил, что рейтинг является относительной величиной и отношение украинцев к другим политикам также не улучшилось за время, прошедшее с момента последних президентских и парламентских выборов. А новых политиков на данный момент нет.

“По поводу “Слуги народа”, то их рейтинг действительно уменьшился на 15 процентных пунктов по сравнению с выборами и доверие к ним очень сильно упало, еще больше, чем к президенту. Пока падение их рейтинга идет на пользу ОПЗЖ”, – рассказал Паниотто .

Эксперт также подчеркнул, что такая ситуация является довольно типичной и для всех предыдущих украинских президентов.

“Зеленский теряет доверие и поддержку даже медленнее, чем все другие президенты и пока нет признаков того, что он может не добыть свой срок. Но будет ли следующий президент лучше – большой вопрос”, – считает социолог.