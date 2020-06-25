Об этом рассказал социолог Виктор Паниотто в интервью изданию “Украинская интерес”.
“Ситуация несколько парадоксальная. Падает поддержка Зеленского, падает доверие к Зеленскому. Например, положительное отношение к Зеленскому с сентября 2019 до апреля 2020 упало с 74% до 44%, то есть на 30 процентных пунктов, а рейтинг не упал, а вырос”, – заявил он.
Социолог пояснил, что рейтинг является относительной величиной и отношение украинцев к другим политикам также не улучшилось за время, прошедшее с момента последних президентских и парламентских выборов. А новых политиков на данный момент нет.
“По поводу “Слуги народа”, то их рейтинг действительно уменьшился на 15 процентных пунктов по сравнению с выборами и доверие к ним очень сильно упало, еще больше, чем к президенту. Пока падение их рейтинга идет на пользу ОПЗЖ”, – рассказал Паниотто .
Эксперт также подчеркнул, что такая ситуация является довольно типичной и для всех предыдущих украинских президентов.
“Зеленский теряет доверие и поддержку даже медленнее, чем все другие президенты и пока нет признаков того, что он может не добыть свой срок. Но будет ли следующий президент лучше – большой вопрос”, – считает социолог.
- Согласно опросу Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, за полгода электоральный показатель Владимира Зеленского снизился на 17%, рейтинг партии “Слуга народа” упал на 20%. А показатели Петра Порошенко и Юрия Бойко — выросли. Результаты опроса были обнародованы в начале июня.
- Согласно опросу КМИС, обнародованному в мае, только чуть более 20 % украинцев одобряют действия Верховной Рады и Кабинета Министров.