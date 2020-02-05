Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя вчерашнее заявление “Украинского центра общественных данных”.

Так, накануне появилась информация, что проведенная Дубилетом перепись могла быть сделана простым умножением на 0,888 данных Государственной службы статистики.

Министр назвал такое утверждение фейком, который “поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах”.

“Вчера в Интернете распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения. В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за $1500 снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ. Так что приходится реагировать”, – отметил Дубилет.

Министр напомнил, что во время переписи использовались три метода. Один из них состоял в том, что было взято количество пенсионеров по данным Пенсионного фонда, а затем эти данные были экстраполированы через возрастно-половую структуру населения (экстраполяция – распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть или на все явление в целом; социологи называют такой график “елочкой”). Для этого использовались данные Госкомстата и государственных реестров.

Дубилет уточнил, что нет никакой “сенсации” в том, что данные его переписи по возрастной структуре и данные Государственной службы статистики Украины почти совпадают, так как Госстат также ориентируется на информацию из государственных реестров.

“Эксперты” разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение – 88.8 %. Точнее, почти одинаковые – от 88.808 % до 88.839 %. Из этого они делают вывод, что данные Оценки были просто сфальсифицированы… Почему данные “елочки” по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою “елку” вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается – Госстат отражает это в своей “елке”. Непонятно, зачем преподносить как “сенсацию” то, что было черным по белому написано нами же в описании методологии”, – подчеркнул Дубилет.

Министр выразил мнение, что “подобные фейки разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов мы беспощадно разоблачили”.

“Кто стоит за распространением этой “сенсации”? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняли люди, чью схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы в ГБР. В течение недели опубликую эту информацию”, – написал он.

Дубилет добавил, что не мог не отреагировать на утверждения о якобы фальсификации переписи.

“Мои друзья советовали мне никак не реагировать на этот фейк. Мол, только способствую его распространению. Но я так не могу. Для меня моя репутация – главное, что у меня есть”, – подытожил он.