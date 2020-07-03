#Буквы вспоминают скандалы с участием нардепа.
Кто такой Александр Дубинский?
Биография и карьера
Александру Дубинскому 38 лет. Он киевлянин, закончил техникум, Институт пищевых технологий по специальности “Бухгалтерия и аудит” и КПИ по специальности “Инженер-электрик”.
С 18 лет Дубинский работал продавцом мобильных телефонов на Караваевых дачах. В 23 года уже имел магазины и собственные помещения, которые сдавал в аренду. Тогда же начал работать в газете “Экономические известия”. С 2009 года он вел блог на сайте издания “Украинская правда”. Последний блог был опубликован в середине 2015 года.
Стоит отметить, что редакция “Украинской правды” посчитала статьи Дубинского необъективными.
“Осторожно! Редакция подозревает, что этот автор выполняет своими публикациями определенные задачи”.
В течение года Александр Дубинский работал главным редактором KyivWeekly. После увольнения ушел на “1+1”. В 2010 году стал креативным продюсером департамента журналистских расследований “1+1”. В 2014 году – ведущим программы “Гроші”. С 2012 года на канале “1+1” начала выходить программа “Українські сенсації” под его руководством.
В апреле 2017 года Дубинский запустил персональный сайт Dubinsky.Pro, а еще стал вести видеоблог на YouTube. Дубинский критиковал Петра Порошенко и Правительство, а также неоднозначно высказывался о культуре и истории Украины. Например, лозунг времен УНР “Слава Украине!” Дубинский называет нацистским, а его официальное использование в украинской армии – маразматическим.
Дубинский женат на пиар-менеджере Лесе Цыбко. Детей у них нет.
Политическая деятельность
На внеочередных выборах в Парламент Дубинский баллотировался по 94 округу от партии “Слуга народа”. Это округ в Киевской области, в который входят города Васильков, Обухов и их районы. Основным соперником Дубинского на округе был Игорь Кононенко, нардеп 8-го созыва от франкции партии “Блок Петра Порошенко”.
На выборах были зарегистрированы еще два кандидата с созвучной фамилией – Вадим и Максим Дубинские.
Скандалы
Состояние Дубинского. Расследование Бигуса
Александр Дубинский не захотел обнародовать свою декларацию, как только стал нардепом. В связи с этим журналист Дениса Бигус в ноябре опубликовал расследование об имуществе нардепа, “чтобы тот ничего не забыл”, заполняя декларацию в 2020 году.
В расследовании сообщалось, что Дубинский и его семья владеют 24 квартирами, 70 сотках земли, двумя домами и 17 автомобилями. По информации журналиста, за последние пять лет Дубинский купил 10 автомобилей, семь из которых – “Мерседесы”. Общая стоимость имущества его семьи была оценена в 2,5 миллиона долларов.
После публикации расследования Дубинский обвинил журналиста Дениса Бигуса в “заказухе”. Также депутат объяснял свое состояние “талантом” телеведущего. В то же время известно, что редактору известного американского телеканала CNN с его зарплатой понадобится проработать около 20 лет, чтобы достичь уровня состояния семьи Дубинского.
Состояние Дубинского. Подарки от мамы
В конце декабря 2019 года нардеп подал электронную налоговую декларацию. Журналисты “Слідство.Інфо” проанализировали ее и выяснили, что автопарк нардепа пополнился 4 четырьмя элитными машинами.
В частности, Дубинский перед Новым годом получил в подарок от своей матери сразу три автомобиля общей стоимостью на более 2,5 млн грн. Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz G55, который стоит больше 1,2 млн грн, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн грн и Mercedes-Benz E 55 AMG почти за 350 тысяч грн.
Помимо того, 2 января 2020 года народный депутат купил Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся ему более чем в 1,1 млн грн.
Дубинский и Шабунин
В октябре 2019 году в прямом эфире на телеканале “1+1” Дубинский поссорился с Виталием Шабуниным, главой общественной организации “Центр противодействия коррупции” (ЦПК).
Шабунин заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, замглавы которого является Дубинский, отказался поддержать законопроект № 2047-д, касающийся отмены коррупционной схемы при оформлении договоров с недвижимостью. По мнению главы ЦПК, этот прецедент не единственный и демонстрирует, что “слуга народа” защищает свои интересы.
Шабунин вспомнил ситуацию, связанную с инициированным президентом Владимиром Зеленским законопроектом № 1009, который изначально должен был позволять правоохранителям проводить обыски у нардепов без согласия Рады, однако в финальной версии, принятой ВРУ, нет таких норм. По словам главы ЦПК, Дубинский имеет к сложившейся ситуации непосредственное отношение.
В свою очередь Дубинский обвинил Шабунина в лоббировании интересов оценщиков.
В январе 2020 года между Дубинским и Шабуниным разгорелся новый конфликт.
Начался он с поста Виталия Шабунина в Facebook, в котором он заявил, что Александр Дубинский посвятил ему “почти целую передачу” на телеканале “1+1” по заказу олигарха Игоря Коломойского.
При этом о какой передаче “почти целой передаче” идет речь Шабунин не объяснил и название передачи вспомнить не смог. В ответ на вопрос об этом глава ЦПК только предоставил ссылку на выпуск передачи Дубинского “Дубинизмы”, в которой он упоминается лишь единожды как соратник директора НАБУ Артема Сытника.
Реакции от Дубинского в социальных сетях на это заявление не было. Однако он вспоминал в своем Telegram-канале Шабунина в тот день дважды — как “расхитителя грантов” и “расхитителя средств на реформу прокуратуры”.
Спустя 3 дня Шабунин объявил о запуске проекта ЦПК “Серпом по молоту”, в рамках которого ЦПК собирает информацию о “зашкварах” народных депутатов и распространяет ее в соцсетях. Одними из первых Шабунин предложил “наказать” нардепов от “Слуги народа” Александра Дубинского и Максима Бужанского.
13 января, ЦПК объявил о начале сбора средств на кампанию против Дубинского. Уже спустя несколько часов необходимая сумма средств была собрана.
Шоу с полиграфом
23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала производство по факту возможного получения взяток нардепами. На фоне скандала нардеп Александр Дубинский предложил главе фракции партии “Слуга народа” Давиду Арахамии совместно пройти “публичный полиграф”. Дубинский прошел детектор лжи накануне. Проверку Арахамии перенесли на четверг, 24 октября. Во время теста Давид Арахамия подтвердил на полиграфе, что обоснованно подозревает однопартийцев во взяточничестве.
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Глава САП Назар Холодницкий сообщил, что итоги тестирования не могут быть использованы в качестве доказательств в деле. Дубинский заявил о своей готовности пройти допрос в НАБУ, а также сказал, что прохождение им полиграфа находилось “в плоскости шоу”.
Бунт Дубинского против фракции
Ранее источник LIGA.net в руководстве “СН” сообщил, что есть мысли выгнать Дубинского. “Но если мы исключим его, выйдут еще пятеро. При этом мандат они не потеряют. Мы не хотим показывать пример другим мажоритарщикам”, – заявил изданию один из руководителей фракции.
Дубинский ответил: “Скажу прямо. Кишка тонка исключить меня или кого-то другого. В моем случае для этого нет никаких оснований, ни понятийных, ни выдуманных. На ворах и шапка горит. Исключатели хр*новы. Как только я потребовал пройти детектор лжи – все в кусты попрятались”.
Налогообложение обменных операций
Александр Дубинский предложил законопроект о налогообложении обменных операций с валютой, но тут же нарвался на критику общественности.
По словам Дубинского, при введении чека с каждой кассовой операции (законопроект № 1053-1) + жестких санкций за его невыдачу (№1073-1) нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме.
При этом он призвал бороться с теневыми обменами и переводить наличный валютный обмен “в белую”, чтобы валюта попадала в банки.
Но из-за массовой критики Дубинский отозвал свой законопроект.
Арахамия о Дубинском
Александр Дубинский написал в Facebook, что партия “Слуга народа” в идеале должна называться “Слуга МВФ”. Так Дубинский высказался о сотрудничестве Украины с МВФ.
На это Арахамия посоветовал нардепу продать “свой большой автопарк и дать государству заем вместо МВФ, и все будет нормально”.
Сексистский скандал
В августе новоизбранный нардеп выбирал себе помощницу. Однако критерий выбора у него был весьма необычный. “Выбираем помощниц. Прошу ниже 175 см не беспокоить”, – сообщил Дубинский. Пользователи соцсети неоднозначно отнеслись к такому “отбору”. Одни указали на сексизм и дискриминацию, а другие задались вопросом, чем же будут заниматься такие помощницы.
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала сексистские высказывания Дубинского, но нардеп решил ей ответить в своей же манере.
В декабре Центр по правам человека Zmina включил Дубинского в список номинантов антипремии за сексизм.
“Хорошая была женщина”
Накануне заместитель министра образования и науки Егор Стадный подал в отставку. Дубинский, комментируя новость об этом, решил подшутить над Стадным из-за его проколотых ушей. По мнению нардепа, серьги в ушах — атрибут исключительно женский.
“Жаль, хорошая была женщина”, — написал он.
Дубинский поссорился с главой “Укроборонпрома”
На сайте Дубинского появилась информация о том, что новый гендиректор “Укроборонпрома” Айварас Абромавичус оказался бизнес-партнером друзей президента России Владимира Путина. После этого Дубинскому написал сам Абромавичус, и “слуга народа” сделал эту переписку достоянием общественности.
Дубинский назвал “чучелом” политолога Николая Давидюка
Таким образом он отреагировал на комментарий Давидюка по поводу оскорбления журналистки еще одним представителем “Слуги народа” Максимом Бужанским.
“Тут очередное чучело, которое решило, что оно политолог, — зачем-то приписало мое имя к скандалу с ТО (“тупой овцой” – так Бужанский назвал журналистку – ред.) и журналом “НВ”. В частности, чучело заявило, что “Максим Бужанский и Александр Дубинский – это публичные истории”… Фамилия чучела – Давидюк…” – написал Дубинский.
“Украина не вызывает уважения у Израиля”
Именно так Александр Дубинский прокомментировал инцидент, когда супруга премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не захотела съесть кусочек коровая, с которым чету приветствовали у трапа самолета.
“История о жене Нетаньяху и брошенной на землю корке хлеба – это история об уважении. Украина не вызывает уважения у Израиля. Потому что украинские власти на протяжении 5 лет занимались героизацией людей, которые были причастны к преступлениям нацизма. Кто же будет – фигурально выражаясь – из таких рук есть хлеб?” – написал он.
Рожкова уличила Дубинского в распространении фейков
20 января, нардеп от фракции “Слуги народа” Александр Дубинский опубликовал в Facebook пост, в котором сообщил, что первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова находится в Вене. Целью ее визита Дубинский назвал встречу с двумя украинского олигархами — Дмитрием Фирташем и Валерием Хорошковским.
Сама Рожкова подтвердила факт поездки в Вену, однако заверила, что встречи Фирташа и Хорошковского “не видела”.
“Коротко о моих выходных: экономом в Вену летала, кофе по-венски с захером пила, в “Альбертине” (художественный музей в Вене — ред.) была, Моцарта слушала. Фирташа с Хорошковским не видела”, — написала она в Facebook.
Дубинский назвал иностранного журналиста “бродячим животным”
В марте корреспондент Кристофер Миллер зафиксировал встречу премьер-министра Алексея Гончарука с главой Офиса Президента Андреем Ермаком в ресторане в Киеве.
Дубинский, комментируя это, назвал журналиста “бродячим животным”.
“Бродячее животное, сделавшее в ресторане Сутра фото Ермака и Гончарука, сообщило в твиттере, что слышало слово “Коломойский”. В своем профиле бродячее животное пишет, что сотрудничает с одиозным и пустопорожним Радио Свобода. Что полностью объясняет твит”, – написал народный депутат.
В свою очередь Миллер рассказал об этом инциденте в соцсетях. Дубинский отреагировал на это едким постом, в котором подшутил над недовольством Миллера и назвал его журналистом “помоечного” издания.
“Журналист помоечного “Радио Свобода” Кристофер Миллер, подслушивавший вчера разговор [главы Офиса Презилента Андрея] Ермака и [Премьер-министра Алексея] Гончарука, обиделся на меня, и запросил официальный комментарий партии относительно термина “бродячее животное”. Спешу сообщить господину Миллеру, что человек — это тоже вид животного — лат. Homo sapiens (человек разумный). Что же касается “бродячего”, — то имеется ввиду, что бродить и подслушивать чужие разговоры нехорошо. Особенно, если потом сам придумываешь их содержание”, — написал Дубинский.
А был ли дефолт?
В марте народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский опубликовал в социальных сетях пост о том, что Украину уже в мае может ожидать дефолт.
“Представители МВФ в неофициальной коммуникации сообщили премьеру Шмыгалю, что кредита не будет. В мае вероятен дефолт”, – говорилось в публикации.
Вскоре пост был удален, комментариев от нардепа не последовало.
Дубинский выступил за отмену амнистию участникам Майдана
В июне Александр Дубинский, двое исключенных из фракции “Слуги народа” нардепа Антон Поляков и Анна Скороход и с депутаты от “Оппозиционной платформы — За життя” обратились в Конституционный суд Украины с целью признания неконституционным закона “О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний…”.
Этим законом всех задержанных активистов Майдана лишили как уголовной, так и административной ответственности. Закон был принят 21 февраля 2014 года.
Дубинский и Лещенко
Нардеп неоднократно вступал в конфликт с экс-нардепом, членом набсовета АО “Укрзализныця” Сергеем Лещенко. Например, в начале июня Лещенко заявил, что Национальное ведомство по гражданству Румынии удовлетворило просьбу Дубинского о получении румынского гражданства. Позднее Лещенко сообщил, что опубликованная им информация была неточной, и окончательное решение касательно Дубинского будет принято не ранее, чем в августе — спустя почти два года после вероятной подачи нардепом заявки.
Спустя несколько часов после публикации Лещенко Дубинский отреагировал постом в своем Telegram-канале, назвав экс-нардепа “тупым долб***ом”.
“Сергей Лещенко сообщил, что мне выдали румынское гражданство. Через два часа сообщил, что еще не выдали, но обязательно выдадут через два года, потому что в некоторых случаях нужно дополнительное время. Сергей, хочу уточнить, что в некоторых случаях никакого дополнительного времени не нужно. Например, чтобы уже сегодня заявить, что вы — тупой долб**б. По-румынски — nenorocit de dolby”, — написал он.
Полторы недели спустя Лещенко высмеяли в Сети из-за появившегося в его видеоблоге предмета в виде кулака. Пользователи соцсетей массово шутили о схожести этого предмета с секс-игрушками, сам же Лещенко объяснил, что это — ваза, созданная по мотивам памятника-символа феминизма. В распространении шуток Лещенко обвинил Дубинского и блогера Шария.
Дубинский и мэр Днепра
В августе прошлого года Дубинский написал пост, в котором намекнул на то, что мэр Борис Филатов присвоил бюджетные средства при проведении ремонта Нового моста в Днепре.
В ответ Филатов назвал Дубинского жопой.
“Ж*па, ты пиз*и, пиз*и. Я подожду. Если ты об*ос, отпустил бороду, то это не значит, что стал мужчиной и человеком. У меня память хорошая…”, – написал мэр Днепра.
В апреле текущего года Дубинский уличил Филатова в том, что он удалил свой скандальный пост. В свою очередь Филатов пригрозил нардепу физической расправой.
“Я просто *бало тебе разобью. Готовься. И Бенина охрана не поможет, ху*сос:”, – ответил Филатов.
Спустя несколько дней после этой словесной перепалки в соцсетях Филатов заявил, что Дубинский подал на него заявление в ГБР, назвав его “бениной говорящей жопой”.
Конфликты между Дубинским и Филатовым продолжают вспыхивать время от времени. Накануне Дубинский написал очередной едкий пост о городском голове Днепра:
“Филатов, смеющийся над Арахамией и Корниенко в своем фейсбуке забыл добавить, что позавчера утром звонил Арахами, и нежно вылизал ему жопу убеждая, что он не пытается организовать никакие массовые акции в Днепре. Все наши мажоритарщики это наблюдали, могут подтвердить. Боря он такой, несгибаемый, как флюгер”.
Наряды Дубинского
Дубинский нередко оказывался в центре внимания СМИ из-за своих ярких нарядов. В апреле он пришел на внеочередное заседание Верховной Рады в жилете от итальянского бренда Moncler S.p.A. стоимостью 1285 долларов.
В мае нардеп пришел в парламент в костюме на несколько размеров больше, чем нужно. В Сети массово шутили о том, что нардеп не ночевал дома, а костюм, вероятно, принадлежит его коллеге по фракции Юрию Коряченкову, известному как “Юзик” из “Квартала-95”.
Дубинский и Порошенко: “пустить газ”
29 января 2019 года в Киеве состоялся форум “От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем”. Во время мероприятия Петр Порошенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах.
Дубинский, который в то время еще работал журналистом, написал в Facebook пост, в котором заявил, что на форуме нужно было “пустить газ”.
“А ведь сегодняшний форум Порошенко — был нашим шансом. Шансом пустить туда г*з. Как раз все были в сборе”, — написал Дубинский.
Вскоре он удалил публикацию.
Ирина Геращенко, на тот момент — первый вице-спикер Верховной Рады, раскритиковала Дубинского за его слова.
“В годовщину освобождения Освенцима, один журналист, который не любит власть, пишет пост, мол, как жаль, что в помещение Форума, где все ненавистные ему лица собрались в одном месте, не пустили газ… что такой шанс упущен. Это только мне кажется, что это за гранью?”, — написала Геращенко.
Дубинский и Порошенко: “С днем рождения п*дор”
В сентябре 2019 пятый президент Украины праздновал 54-й день рождения. Дубинский решил поздравить его, продемонстрировав своеобразное чувство юмора:
Примечательно, что в тот день он был одет в свою фирменную футболку с надписью “Зашквар”.
Скандальные цитаты Дубинского
“Слава Украине” — это нацизм”
Дубинский был твердо убежден, что приветствие “Слава Украине” – нацистское. Об этом он заявлял неоднократно, в том числе — в своем видеоблоге. Высказывания Дубинского неоднократно тиражировали пропагандистские ресурсы страны-оккупанта РФ и временно оккупированных территорий Украины.
“Мама любит скорость”.
Приблизительно половиной всех активов активов Дубинского владеет мама нардепа Алла Березовская. В частности, из 17 автомобилей семьи 7, включая Maserati, принадлежат матери нардепа.
Дубинский прокомментировал этот так: “Мама любит скорость”.
На видео с 10:20 минут
Позднее нардеп напечатал и начал продавать футболки с этой фразой на своем сайте. В такой футболке нардеп появлялся и на заседании парламента.
“Еб*м в тупой собачий рот”
Реплика была придумана чиновником времен Януковича Андреем Портновым. Именно так Портнов обращался к прокурорам в своих сообщениях с угрозами.
Теперь это — коронная фраза Дубинского, которую он неоднократно адресовал уже бывшему главе Нацбанка Украины Якову Смолию.
Из-за этой реплики Смолий подавал на Дубинского в суд.
2 июля Дубинский опубликовал селфи из студии ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” , главной темой которого была отставка Якова Смолия. Нардеп прокомментировал свое участие в программе следующим образом:
3 июля нардеп заявил, что выиграл суд против Смолия, связанный с этой фразой, а значит имеет право так выражаться.
“А у нас суд с господином Смолием был по этой фразы. И я этот суд выиграл. Поэтому имею право выражать эту фразу в адрес господина Смолия”, — заявил Дубинский.
“Нет никакого кризиса. Они просто пи#дят наши деньги”
Это одна из коронных фраз Дубинского, которую он нередко использует в своих видеоблогах. Товары, на которых напечатаны эти слова, продаются в его Интернет-магазине.