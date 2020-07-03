Нардеп от "Слуги народа", бывший журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский в очередной раз оскандалился, комментируя отставку главы НБУ Якова Смолия. Это не первый и, вероятно, не последний скандал с его участием.

#Буквы вспоминают скандалы с участием нардепа.

Кто такой Александр Дубинский?

Биография и карьера

Александру Дубинскому 38 лет. Он киевлянин, закончил техникум, Институт пищевых технологий по специальности “Бухгалтерия и аудит” и КПИ по специальности “Инженер-электрик”.

С 18 лет Дубинский работал продавцом мобильных телефонов на Караваевых дачах. В 23 года уже имел магазины и собственные помещения, которые сдавал в аренду. Тогда же начал работать в газете “Экономические известия”. С 2009 года он вел блог на сайте издания “Украинская правда”. Последний блог был опубликован в середине 2015 года.

Стоит отметить, что редакция “Украинской правды” посчитала статьи Дубинского необъективными.

“Осторожно! Редакция подозревает, что этот автор выполняет своими публикациями определенные задачи”.

В течение года Александр Дубинский работал главным редактором KyivWeekly. После увольнения ушел на “1+1”. В 2010 году стал креативным продюсером департамента журналистских расследований “1+1”. В 2014 году – ведущим программы “Гроші”. С 2012 года на канале “1+1” начала выходить программа “Українські сенсації” под его руководством.

В апреле 2017 года Дубинский запустил персональный сайт Dubinsky.Pro, а еще стал вести видеоблог на YouTube. Дубинский критиковал Петра Порошенко и Правительство, а также неоднозначно высказывался о культуре и истории Украины. Например, лозунг времен УНР “Слава Украине!” Дубинский называет нацистским, а его официальное использование в украинской армии – маразматическим.

Дубинский женат на пиар-менеджере Лесе Цыбко. Детей у них нет.

Политическая деятельность

На внеочередных выборах в Парламент Дубинский баллотировался по 94 округу от партии “Слуга народа”. Это округ в Киевской области, в который входят города Васильков, Обухов и их районы. Основным соперником Дубинского на округе был Игорь Кононенко, нардеп 8-го созыва от франкции партии “Блок Петра Порошенко”.

На выборах были зарегистрированы еще два кандидата с созвучной фамилией – Вадим и Максим Дубинские.

Скандалы

Состояние Дубинского. Расследование Бигуса

Александр Дубинский не захотел обнародовать свою декларацию, как только стал нардепом. В связи с этим журналист Дениса Бигус в ноябре опубликовал расследование об имуществе нардепа, “чтобы тот ничего не забыл”, заполняя декларацию в 2020 году.

В расследовании сообщалось, что Дубинский и его семья владеют 24 квартирами, 70 сотках земли, двумя домами и 17 автомобилями. По информации журналиста, за последние пять лет Дубинский купил 10 автомобилей, семь из которых – “Мерседесы”. Общая стоимость имущества его семьи была оценена в 2,5 миллиона долларов.

После публикации расследования Дубинский обвинил журналиста Дениса Бигуса в “заказухе”. Также депутат объяснял свое состояние “талантом” телеведущего. В то же время известно, что редактору известного американского телеканала CNN с его зарплатой понадобится проработать около 20 лет, чтобы достичь уровня состояния семьи Дубинского.

Состояние Дубинского. Подарки от мамы

В конце декабря 2019 года нардеп подал электронную налоговую декларацию. Журналисты “Слідство.Інфо” проанализировали ее и выяснили, что автопарк нардепа пополнился 4 четырьмя элитными машинами.

В частности, Дубинский перед Новым годом получил в подарок от своей матери сразу три автомобиля общей стоимостью на более 2,5 млн грн. Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz G55, который стоит больше 1,2 млн грн, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн грн и Mercedes-Benz E 55 AMG почти за 350 тысяч грн.

Помимо того, 2 января 2020 года народный депутат купил Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся ему более чем в 1,1 млн грн.

Рожкова уличила Дубинского в распространении фейков

20 января, нардеп от фракции “Слуги народа” Александр Дубинский опубликовал в Facebook пост, в котором сообщил, что первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова находится в Вене. Целью ее визита Дубинский назвал встречу с двумя украинского олигархами — Дмитрием Фирташем и Валерием Хорошковским.

Сама Рожкова подтвердила факт поездки в Вену, однако заверила, что встречи Фирташа и Хорошковского “не видела”.

“Коротко о моих выходных: экономом в Вену летала, кофе по-венски с захером пила, в “Альбертине” (художественный музей в Вене — ред.) была, Моцарта слушала. Фирташа с Хорошковским не видела”, — написала она в Facebook.

Дубинский назвал иностранного журналиста “бродячим животным”

В марте корреспондент Кристофер Миллер зафиксировал встречу премьер-министра Алексея Гончарука с главой Офиса Президента Андреем Ермаком в ресторане в Киеве.

Дубинский, комментируя это, назвал журналиста “бродячим животным”.

“Бродячее животное, сделавшее в ресторане Сутра фото Ермака и Гончарука, сообщило в твиттере, что слышало слово “Коломойский”. В своем профиле бродячее животное пишет, что сотрудничает с одиозным и пустопорожним Радио Свобода. Что полностью объясняет твит”, – написал народный депутат.

В свою очередь Миллер рассказал об этом инциденте в соцсетях. Дубинский отреагировал на это едким постом, в котором подшутил над недовольством Миллера и назвал его журналистом “помоечного” издания.

“Журналист помоечного “Радио Свобода” Кристофер Миллер, подслушивавший вчера разговор [главы Офиса Презилента Андрея] Ермака и [Премьер-министра Алексея] Гончарука, обиделся на меня, и запросил официальный комментарий партии относительно термина “бродячее животное”. Спешу сообщить господину Миллеру, что человек — это тоже вид животного — лат. Homo sapiens (человек разумный). Что же касается “бродячего”, — то имеется ввиду, что бродить и подслушивать чужие разговоры нехорошо. Особенно, если потом сам придумываешь их содержание”, — написал Дубинский.

А был ли дефолт?

В марте народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский опубликовал в социальных сетях пост о том, что Украину уже в мае может ожидать дефолт.

“Представители МВФ в неофициальной коммуникации сообщили премьеру Шмыгалю, что кредита не будет. В мае вероятен дефолт”, – говорилось в публикации.

Вскоре пост был удален, комментариев от нардепа не последовало.

Дубинский выступил за отмену амнистию участникам Майдана

В июне Александр Дубинский, двое исключенных из фракции “Слуги народа” нардепа Антон Поляков и Анна Скороход и с депутаты от “Оппозиционной платформы — За життя” обратились в Конституционный суд Украины с целью признания неконституционным закона “О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний…”.

Этим законом всех задержанных активистов Майдана лишили как уголовной, так и административной ответственности. Закон был принят 21 февраля 2014 года.

Дубинский и Лещенко

Нардеп неоднократно вступал в конфликт с экс-нардепом, членом набсовета АО “Укрзализныця” Сергеем Лещенко. Например, в начале июня Лещенко заявил, что Национальное ведомство по гражданству Румынии удовлетворило просьбу Дубинского о получении румынского гражданства. Позднее Лещенко сообщил, что опубликованная им информация была неточной, и окончательное решение касательно Дубинского будет принято не ранее, чем в августе — спустя почти два года после вероятной подачи нардепом заявки.

Спустя несколько часов после публикации Лещенко Дубинский отреагировал постом в своем Telegram-канале, назвав экс-нардепа “тупым долб***ом”.

“Сергей Лещенко сообщил, что мне выдали румынское гражданство. Через два часа сообщил, что еще не выдали, но обязательно выдадут через два года, потому что в некоторых случаях нужно дополнительное время. Сергей, хочу уточнить, что в некоторых случаях никакого дополнительного времени не нужно. Например, чтобы уже сегодня заявить, что вы — тупой долб**б. По-румынски — nenorocit de dolby”, — написал он.

Полторы недели спустя Лещенко высмеяли в Сети из-за появившегося в его видеоблоге предмета в виде кулака. Пользователи соцсетей массово шутили о схожести этого предмета с секс-игрушками, сам же Лещенко объяснил, что это — ваза, созданная по мотивам памятника-символа феминизма. В распространении шуток Лещенко обвинил Дубинского и блогера Шария.

Дубинский и мэр Днепра

В августе прошлого года Дубинский написал пост, в котором намекнул на то, что мэр Борис Филатов присвоил бюджетные средства при проведении ремонта Нового моста в Днепре.

В ответ Филатов назвал Дубинского жопой.

“Ж*па, ты пиз*и, пиз*и. Я подожду. Если ты об*ос, отпустил бороду, то это не значит, что стал мужчиной и человеком. У меня память хорошая…”, – написал мэр Днепра.

В апреле текущего года Дубинский уличил Филатова в том, что он удалил свой скандальный пост. В свою очередь Филатов пригрозил нардепу физической расправой.

“Я просто *бало тебе разобью. Готовься. И Бенина охрана не поможет, ху*сос:”, – ответил Филатов.

Спустя несколько дней после этой словесной перепалки в соцсетях Филатов заявил, что Дубинский подал на него заявление в ГБР, назвав его “бениной говорящей жопой”.

Конфликты между Дубинским и Филатовым продолжают вспыхивать время от времени. Накануне Дубинский написал очередной едкий пост о городском голове Днепра:

“Филатов, смеющийся над Арахамией и Корниенко в своем фейсбуке забыл добавить, что позавчера утром звонил Арахами, и нежно вылизал ему жопу убеждая, что он не пытается организовать никакие массовые акции в Днепре. Все наши мажоритарщики это наблюдали, могут подтвердить. Боря он такой, несгибаемый, как флюгер”.

Наряды Дубинского

Дубинский нередко оказывался в центре внимания СМИ из-за своих ярких нарядов. В апреле он пришел на внеочередное заседание Верховной Рады в жилете от итальянского бренда Moncler S.p.A. стоимостью 1285 долларов.

В мае нардеп пришел в парламент в костюме на несколько размеров больше, чем нужно. В Сети массово шутили о том, что нардеп не ночевал дома, а костюм, вероятно, принадлежит его коллеге по фракции Юрию Коряченкову, известному как “Юзик” из “Квартала-95”.

Дубинский и Порошенко: “пустить газ”

29 января 2019 года в Киеве состоялся форум “От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем”. Во время мероприятия Петр Порошенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах.

Дубинский, который в то время еще работал журналистом, написал в Facebook пост, в котором заявил, что на форуме нужно было “пустить газ”.

“А ведь сегодняшний форум Порошенко — был нашим шансом. Шансом пустить туда г*з. Как раз все были в сборе”, — написал Дубинский.

Вскоре он удалил публикацию.

Ирина Геращенко, на тот момент — первый вице-спикер Верховной Рады, раскритиковала Дубинского за его слова.

“В годовщину освобождения Освенцима, один журналист, который не любит власть, пишет пост, мол, как жаль, что в помещение Форума, где все ненавистные ему лица собрались в одном месте, не пустили газ… что такой шанс упущен. Это только мне кажется, что это за гранью?”, — написала Геращенко.

Дубинский и Порошенко: “С днем рождения п*дор”

В сентябре 2019 пятый президент Украины праздновал 54-й день рождения. Дубинский решил поздравить его, продемонстрировав своеобразное чувство юмора:

Примечательно, что в тот день он был одет в свою фирменную футболку с надписью “Зашквар”.

Скандальные цитаты Дубинского

“Слава Украине” — это нацизм”

Дубинский был твердо убежден, что приветствие “Слава Украине” – нацистское. Об этом он заявлял неоднократно, в том числе — в своем видеоблоге. Высказывания Дубинского неоднократно тиражировали пропагандистские ресурсы страны-оккупанта РФ и временно оккупированных территорий Украины.

“Мама любит скорость”.

Приблизительно половиной всех активов активов Дубинского владеет мама нардепа Алла Березовская. В частности, из 17 автомобилей семьи 7, включая Maserati, принадлежат матери нардепа.

Дубинский прокомментировал этот так: “Мама любит скорость”.

На видео с 10:20 минут

Позднее нардеп напечатал и начал продавать футболки с этой фразой на своем сайте. В такой футболке нардеп появлялся и на заседании парламента.

“Еб*м в тупой собачий рот”

Реплика была придумана чиновником времен Януковича Андреем Портновым. Именно так Портнов обращался к прокурорам в своих сообщениях с угрозами.

Теперь это — коронная фраза Дубинского, которую он неоднократно адресовал уже бывшему главе Нацбанка Украины Якову Смолию.

Из-за этой реплики Смолий подавал на Дубинского в суд.

2 июля Дубинский опубликовал селфи из студии ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” , главной темой которого была отставка Якова Смолия. Нардеп прокомментировал свое участие в программе следующим образом: