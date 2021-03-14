Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", снова нарушил правила дорожного движения. На этот раз авто нардепа превысило скорость.

Об этом сообщил журналист проекта “Бигус” Максим Опанасенко на своей Facebook-странице.

По предварительным данным, авто Дубинского превысило скорость на Набережном шоссе, 4. Нарушение зафиксировали 14 марта в 21:00.

“Ничему жизнь не учит”, – отметил Опанасенко.

Напомним, что это не единичный случай нарушения Дубинский ПДД. Всего за неделю нардеп игнорировал правила трижды.

18 октября Опанасенко сфотографировал автомобиль BMW, припаркованный в неположенном месте, который потом эвакуировали. Этот автомобиль так же является собственностью Дубинского. В ответ на публикацию нардеп оскорбил журналиста: “Машина моя. Штраф оплачен. И не завидуй, лох”.

21 октября авто Дубинского превысило скорость на проспекте Героев Сталинграда, 25. Нарушение зафиксировали в 10:45.