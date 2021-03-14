Об этом сообщил журналист проекта “Бигус” Максим Опанасенко на своей Facebook-странице.

По предварительным данным, авто Дубинского превысило скорость на Набережном шоссе, 4. Нарушение зафиксировали 14 марта в 21:00.

“Ничему жизнь не учит”, – отметил Опанасенко.

Напомним, что это не единичный случай нарушения Дубинский ПДД. Всего за неделю нардеп игнорировал правила трижды.

18 октября Опанасенко сфотографировал автомобиль BMW,  припаркованный  в неположенном месте,    который потом эвакуировали. Этот автомобиль так же является собственностью Дубинского. В ответ на публикацию нардеп оскорбил  журналиста: “Машина моя. Штраф оплачен. И не завидуй, лох”.

21 октября авто Дубинского превысило скорость на проспекте Героев Сталинграда, 25. Нарушение зафиксировали в 10:45.