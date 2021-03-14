Об этом сообщил журналист проекта “Бигус” Максим Опанасенко на своей Facebook-странице.
По предварительным данным, авто Дубинского превысило скорость на Набережном шоссе, 4. Нарушение зафиксировали 14 марта в 21:00.
“Ничему жизнь не учит”, – отметил Опанасенко.
Напомним, что это не единичный случай нарушения Дубинский ПДД. Всего за неделю нардеп игнорировал правила трижды.
18 октября Опанасенко сфотографировал автомобиль BMW, припаркованный в неположенном месте, который потом эвакуировали. Этот автомобиль так же является собственностью Дубинского. В ответ на публикацию нардеп оскорбил журналиста: “Машина моя. Штраф оплачен. И не завидуй, лох”.
21 октября авто Дубинского превысило скорость на проспекте Героев Сталинграда, 25. Нарушение зафиксировали в 10:45.
- Народные депутаты Александр Дубинский и Антон Яценко часто превышают скорость на дорогах, и не платят за нарушения штрафы.