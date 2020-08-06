Об этом сообщает польское издание “Польское радио”.
Отмечается, что торжество состоялось в доме Сейма на сессии Национального собрания.
В связи с эпидемией коронавируса во время церемонии в Сейме были введены специальные меры предосторожности. Каждому из депутатов и приглашенных гостей проверяли температуру, каждый получил маску.
“Я хочу быть президентом в важных для всех поляков вопросах”, – заявил президент Дуда во время своей инаугурационной речи.
Он также заявил, что открыт к сотрудничеству, и двери Президентского дворца открыты для представителей всех политических партий.
- Напомним, Верховный суд Польши подтвердил законность июльских выборов президента, в которых с отрывом в 2,5% победил действующий президент Анджей Дуда.
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