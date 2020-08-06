Переизбранный президентом Польши на второй срок Анджей Дуда принес присягу.

Об этом сообщает польское издание “Польское радио”.

Отмечается, что торжество состоялось в доме Сейма на сессии Национального собрания.

В связи с эпидемией коронавируса во время церемонии в Сейме были введены специальные меры предосторожности. Каждому из депутатов и приглашенных гостей проверяли температуру, каждый получил маску.

“Я хочу быть президентом в важных для всех поляков вопросах”, – заявил президент Дуда во время своей инаугурационной речи.

Он также заявил, что открыт к сотрудничеству, и двери Президентского дворца открыты для представителей всех политических партий.