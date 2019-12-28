Про це повідомляють #Букви.
Рішення ухвалила колегія суддів на чолі з Маргаритою Васильєвою.
Так, суд ухвалив рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.
Їх звільнять із СІЗО під особисте зобов’язання.
Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
“Змінити запобіжний захід Янішевському Олегу, Аброськіну Павлу, Зінченку Сергію, Маринченку Олександру з утримання під вартою на особисте зобов’язання”, – зачитала рішення суду Васильєва.
Присутні в залі у відповідь почали скандувати: “Ганьба!”, “Вбивці!”, “Судді, пам’ятайте – влада не вічна!”. Вони також виконали Гімн Укаїни.
(На відео – з 3 год. 12 хв.)
Як відомо, суд розглядав апеляцію на арешт екс-“беркутівців” Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Олега Янішевського і Сергія Тамтури.
Сьогодні прокурор Сергій Куций на засіданні суду зачитав розпорядження генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому він вимагав змінити обвинуваченим запобіжний захід на особисте зобов’язання. Куций зазначив, що 5 екс- “беркутівців” є в списках на обмін.
Раніше прокурорів Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Симонова і Дениса Іванова, які протягом кількох років займалися справами Майдану, виключили з судового процесу у справі про розстріли.
За даними слідства, до розстрілів на Інститутській причетні 26 бійців “чорної роти” (“Беркута”, – ред.): п’ять із них перебували на лаві підсудних, двоє – вбиті 20 лютого 2014-го, ще 18 – втекли до Росії або на окупований півострів Крим. За інформацією слідства, частина з них отримала російське громадянство, частина – вид на проживання в РФ.
- Українців закликають терміново збиратися під СІЗО в Києві для того, щоб не допустити видачі в рамках обміну екс-“беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані.
- Керівництво Генеральної прокуратури України здійснювало тиск на прокурорів у резонансних процесах, вимагаючи звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів.
- Раніше в ГО “Адвокатська дорадча група” (ініціатива адвокатів, що представляють інтереси потерпілих у справах Майдану), зазначали, що це судове засідання — “План Б” для того, щоб домогтися звільнення колишніх співробітників “Беркута” та передачі їх “Л/ДНР” в рамках майбутнього обміну полоненими.