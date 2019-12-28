Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-"беркутівців", обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей під час Революції Гідності.

Про це повідомляють #Букви.

Рішення ухвалила колегія суддів на чолі з Маргаритою Васильєвою.

Так, суд ухвалив рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.

Їх звільнять із СІЗО під особисте зобов’язання.

Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).

“Змінити запобіжний захід Янішевському Олегу, Аброськіну Павлу, Зінченку Сергію, Маринченку Олександру з утримання під вартою на особисте зобов’язання”, – зачитала рішення суду Васильєва.

Присутні в залі у відповідь почали скандувати: “Ганьба!”, “Вбивці!”, “Судді, пам’ятайте – влада не вічна!”. Вони також виконали Гімн Укаїни.

(На відео – з 3 год. 12 хв.)

Як відомо, суд розглядав апеляцію на арешт екс-“беркутівців” Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Олега Янішевського і Сергія Тамтури.

Сьогодні прокурор Сергій Куций на засіданні суду зачитав розпорядження генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому він вимагав змінити обвинуваченим запобіжний захід на особисте зобов’язання. Куций зазначив, що 5 екс- “беркутівців” є в списках на обмін.

Раніше прокурорів Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Симонова і Дениса Іванова, які протягом кількох років займалися справами Майдану, виключили з судового процесу у справі про розстріли.

За даними слідства, до розстрілів на Інститутській причетні 26 бійців “чорної роти” (“Беркута”, – ред.): п’ять із них перебували на лаві підсудних, двоє – вбиті 20 лютого 2014-го, ще 18 – втекли до Росії або на окупований півострів Крим. За інформацією слідства, частина з них отримала російське громадянство, частина – вид на проживання в РФ.