Ролик опубликован на YouTube канале Офиса президента.

Так, среди звезд певец Олег Винник, телеведущие Владимир Остапчук, Маша Ефросинина, Леся Никитюк, фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома, народная артистка Украины Нина Матвиенко, телеведущий “Нового канала” Андрей Шабанов, певица Алина Паш, певцы Сергей Бабкин, Монатик, Потап, Тина Кароль, Женя Галич, телеведущие Юрий Горбунов, Лилия Ребрик, Александр Педан, лидер группы “Антитіла” Тарас Тополя, певец Арсен Мирзоян, Дантес, Оля Полякова, шоумен Дмитрий Коляденко, “Виталька” – Гарик Бирча, певцы Макс Барских, Светлана Тарабарова и другие.

“Пусть в Новом году голос нашей страны звучит громко и уверенно”, – сказала Тина Кароль.

“Будем едины – от Карпат и до Донбасса. От Чернигова и до Симферополя”, – сказал Юрий Горбунов.

“Открывайте для себя мир, а главное – открывайте для себя Украину”, – Леся Никитюк.

Певица Джамала поздравила украинцев на крымскотатарском языке.

Также среди тех, кто поздравлял были актеры “Лиги смеха” и “95 Квартала”.

В своем 13-минутном новогоднем видео поздравлении Зеленский заявил, что не намерен говорить о привычных вещах, которые обычно звучат в праздничных роликах Главы государства. Основным посылом поздравления украинского лидера стало то, что различия между гражданами Украины — идеологические, политические, религиозные, культурные и другие — не должны становиться причиной конфликтов и разногласий между нами.