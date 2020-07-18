Во фракции "Слуги народа" разрабатывают несколько внутренних документов, среди которых есть и "кодекс этики".

Об этом рассказала в эфире “Радио Свобода” заместитель председателя фракции “СН” Евгения Кравчук.

Так, ведущая спросила у Кравчук, существует ли у фракции “слуг” какой-либо внутрипартийный механизм для предотвращения неприемлемого поведении и высказываний со стороны нардепов.

В качестве примера ведущая привела нецензурные высказывания нардепа Александра Дубинского в адрес бывшего главы Национального банка Якова Смолия.

“У нас есть рабочая группа, которая нарабатывает несколько документов. Это положение о фракции – это как раз этот кодекс этики и коалиционное соглашение – более детализированная программа партии”, – отметила Кравчук.

Нардеп признала, что со стороны ее коллег “действительно случаются скандалы с видео, с какими-то неосторожными высказываниями”.

“Но каких-то серьезных коррупционных скандалов, где можно сказать, что вот тут был откат, что было какое-то спланированное голосование ради какого-то олигарха – здесь нельзя так сказать”, – заявила Кравчук.

При этом нардеп не смогла уточнить, будет ли предусматривать “кодекс этики” какое-то наказание для “слуг народа”.

“Сложно сказать, какое наказание будет предусматривать этот “кодекс этики”, поскольку по большому счету именно положение о фракции может регулировать возможность исключения членов фракции или включения во фракцию какого-то другого депутата. “Кодекс этики” – это такое, скорее, “джентельменское” соглашение, которое депутаты должны соблюдаться. Это внутренний документ”, – подчеркнула Кравчук.

Другой депутат от “Слуги народа” Гео Лерос в эфире “Радио Свобода” сообщил, что сомневается в эффективности подобного “кодекса”.

“Пока Офис президента имеет колоссальное влияние на Парламент, то никакие джентельменски соглашения не помогут. Я сомневаюсь, что это сработает. Это лишний раз даст повод Офису президента влиять на отдельных депутатов и их пребывание во фракции”, – заявил Лерос.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года появилась информация, что этический кодекс для своих коллег разрабатывает народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский. В начале июля этого года он в очередной раз оскандалился, комментируя отставку главы НБУ Якова Смолия. В частности, Дубинский написал пост о том, что “еб*т в рот” Смолия в эфире телеканала “1+1”.