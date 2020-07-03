Посту вже немає у стрічці Instagram.
У четвер, 2 липня, головною темою ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” стала заява голови Нацбанку Якова Смолія. Експерти та політики в студії обговорюють можливі наслідки для економіки України після відставки очідбника НБУ. Але за словами нардепа від президентської партії, вони “їб *ть” Смолія.
“Їб*м Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі “1+1”, – написав Дубінський.
- 1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.
- Правління Національного банку продовжить працювати, попри відставку голови центробанку Якова Смолія.
- Ряд нардепів відреагували на рішення Якова Смолія піти з посади голови Нацбанку України. Вони називають його “поганим знаком” і говорять про можливе повернення старих корупційних еліт.
- Офіс Президента опублікував заяву після відставки голови Національного банку України Якова Смолія.
- Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.
- Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.