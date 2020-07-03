Народний депутат від фракції партії "Слуга народу" Олександр Дубінський видалив свій вчорашній пост про те, що "їб* в рот" голову Національного банку Якова Смолія в ефірі на телеканалі "1+1".

Посту вже немає у стрічці Instagram.

У четвер, 2 липня, головною темою ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” стала заява голови Нацбанку Якова Смолія. Експерти та політики в студії обговорюють можливі наслідки для економіки України після відставки очідбника НБУ. Але за словами нардепа від президентської партії, вони “їб *ть” Смолія.

“Їб*м Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі “1+1”, – написав Дубінський.