Об этом он заявил в интервью радиостанции NPR.

Джулиани уверен, что Сенат не поддержит импичмент Трампа, после чего президент не должен отказываться от идеи инициировать расследование в отношении Байдена.

“Абсолютно. На 100%. Я бы возражал, если бы он этого не сделал. Поскольку в таком случае он бы дал сигнал, что Байден безнаказанно продал США, выставив нас дураками перед Украиной”, – сказал Джулиани.

Он считает, что история об “американском следе” в Украине – “искажена”, потому независимое расследование необходимо.

“Я считаю, что это может стать одним из значительных примеров коррупции в истории США, если это дело не будет расследовано на самом высоком уровне двух правительств. Демократам удалось представить это, как “попытку повредить Байдена”. Но это не касается Байдена”, – пояснил он.

Джулиани сделал акцент на том, что продолжает искать “больше информации” о деятельности Байдена в Украине.

Он напомнил, что, будучи вице-президентом США, Байден сдерживал помощь Украине в рамках официальной политики США с целью добиться увольнения генпрокурора Виктора Шокина, которого многие считали неэффективным против коррупции. При этом, именно Шокин расследовал дело в отношении газовой компании, в которой работал сын Байдена, Хантер. На мероприятии 2018 года Байден даже хвастался этим.

Джулиани считает, что Байден приоткрыл давнюю историю коррупции среди демократов, которая восходит как минимум к двум десятилетиям назад. Роль Байдена в Украине, по его словам, требует дальнейшего изучения.