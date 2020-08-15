В апреле-июне реальный валовой внутренний продукт Украины, по сравнению со II кварталом 2019 года, сократился на 11,4 %.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

“Реальный ВВП во II квартале 2020 уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 9,9 % (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со II кварталом 2019 года – на 11,4 %”, – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в Международном валютном фонде прогнозировали, что эпидемия коронавируса сильно ударит по экономике Украины, поскольку только за первый квартал она сократилась на 1,5 %, а к концу года прогнозируется падение еще на 8 %.

При этом, докризисные прогнозы говорили о росте экономики на 3 %.

В МВФ отмечали, что от ограничений, введенных в рамках карантина, сильно пострадают розничная торговля, внутреннее производство и транспортная сфера Украины.