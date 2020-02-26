Бывший помощник президента России Владислав Сурков, который ранее был куратором украинского направления в политике Кремля, объяснил свою отставку.

Об этом он сказал в смс-интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для сайта “Актуальные комментарии”.

”Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать… Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился…”, – сказал Сурков.

Однако он не уточнил, в чем конкретно заключаются изменения.

”Давайте так. Я лучше не буду сам тут ничего объяснять. Но и полностью уходить от ответа не буду. Мне удалось некоторые комменты по моему уходу прочитать. Некоторые довольно правильные. Не точные, конечно, в деталях и не слишком, возможно, доброжелательные, но по сути, в целом верные. Тогда еще сразу, в январе, Владимир Соловьев описал причины. Я не автора ”Трех разговоров о конце всемирной истории” имею в виду. И не Владимира Рудольфовича уважаемого. А это Соловьев из ”Коммерса”, – добавил он.

По словам экс-помощника президента РФ, он принял решение об отставке добровольно.

“Сам. Это была чистая самоволка”, – сказал он.

Кроме того, Сурков рассказал, что хотел уйти из Кремля уже давно, по меньшей мере с 2013 года.