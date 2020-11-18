Об этом сообщают #Буквы.

По его словам, удалось договориться с внешними кредиторами, в госбюджете был создан “ковидний” фонд.

“Весной, когда я рассказал о махинациях в фискальной системе, в налоговой таможни, примерно на 10 млрд, были надежды, что этот кейс удастся решить и обеспечить примерно 120 млрд грн дополнительного усиления доходной части государственного бюджета. И за счет этого можно было бы уменьшить дефицит государственного бюджета. Вынужден констатировать, что этот кейс провалился, сопротивление как был, так и остался “, – сказал Уманский.

По его словам, только по этой схеме бюджет теряет от 4 до 5 млрд грн ежемесячно.

“Возобновились слухи, что идет искусственная задержка возмещения НДС и признаки вымогательства от экспортеров вознаграждения за возмещение того же НДС. Подакцизной группы – почти 50% находится в тени”, – отметил Уманский.

Он рассказал, что 40 млрд грн с “ковидного” фонда за 10 месяцев потратили – и преимущественно не на меры борьбы с COVID-19. За этот же период на 95500000000 грн не прифинансовани расходы фонда общего бюджета.

“Доходная часть после секвестра выглядит такой, которая может быть выполнена до конца этого года. Между тем 300 млрд грн плановых расходов, которые должны быть обеспечены соответствующими заимствованиями, могут быть под угрозой. Удалось привлечь чуть больше 100 млрд грн. И к концу года по меньшей мере 100 млрд государственных расходов окажутся под угрозой “, – отметил Уманский.

Фото: #Буквы

По его словам, в первую очередь пострадает социальная группа: соцвыплаты, заработные платы, коммунальные платежи.

Игорь Уманский подчеркнул, что эмиссия гривны может только ухудшить ситуацию – теряется макроэкономическая стабильность, под угрозой будет курс гривны.

“Мы понимаем, что или де-юре прозрачным образом, или де-факто секвестра в Украине в этом году будет. Но я убежден, что делать его в ручном режиме чиновниками с непонятной мотивацией является ложным путем”, – отметил Уманский, подчеркнув, что в условиях обесценения активов, потери доверия, проводить тотальную приватизацию, распродажу государственной земли является неразумным.

“Мне кажется, что возможность создания земельного банка на базе государственной земли, введение через этот инструмент прозрачного рынка аренды государственной земли позволит создать финансовые возможности для развития аграрной инфраструктуры с одной стороны, с другой – создать финансовый механизм для компенсации тем слоям населения, которые не получили земельные участки при распаевывании”, – сказал Уманский.

По его мнению, “бюджет хотелок” на следующий год надо пересмотреть.