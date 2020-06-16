Супругу Президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.

Об этом сообщили в Офисе президента.

На прошлой неделе после ПЦР-обследование в первой леди обнаружили коронавирус.

“Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное”, – отметили в ОПУ.

Первая леди сейчас находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.