Об этом сообщили в Офисе президента.
На прошлой неделе после ПЦР-обследование в первой леди обнаружили коронавирус.
“Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное”, – отметили в ОПУ.
Первая леди сейчас находится в изоляции, под наблюдением врачей.
Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.
- Напомним, 12 июля стало известно, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
- Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом и изолироваться на Банковой, но его отговорили.