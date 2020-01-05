Об этом сообщает британское агентство ВВС.
Портрет должен ознаменовать начало нового десятилетия.
На нем королева стоит рядом со своим старшим сыном принцем Чарльзом, внуком принцем Уильямом и правнуком принцем Джорджем. Именно в таком порядке принцы должны будут вступить на британский престол.
Фото сделал в тронном зале Букингемского дворца фотограф Ранальд Макечни за неделю до Рождества, что отмечалось 25 декабря. Но опубликовали снимок только сейчас.
Принц Джордж на фото одет уже не в шорты, как ранее, а в брюки из ткани в шотландскую клетку. Елизавета II предстала на снимке в белом платье, а принцы Чарльз и Уильям облачились в строгие классические костюмы.
Фото сделали тогда же, когда королевская семья была занята приготовлением рождественского пудинга, – 18 декабря.
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📸 To mark the start of a new decade, a portrait has been released of Her Majesty The Queen and Their Royal Highnesses The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George. The portrait was taken by Ranald Mackechnie in the Throne Room at Buckingham Palace. Photograph © Ranald Mackechnie
Стоит отметить, что предыдущий портрет, на котором были запечатлены Елизавета II и трое наследников престола, был сделан в 2016 году – в честь 90-летнего юбилея королевы. Тогда принцу Джорджу было три года, он носил шорты (как предписано дресс-кодом для мальчиков в королевской семье) и стоял на специальной подставке.
- 25 декабря старшие дети британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон – принц Джордж и принцесса Шарлотта впервые присоединились к родителям во время традиционного рождественского выхода королевской семьи Великобритании.