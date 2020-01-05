Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Портрет должен ознаменовать начало нового десятилетия.

На нем королева стоит рядом со своим старшим сыном принцем Чарльзом, внуком принцем Уильямом и правнуком принцем Джорджем. Именно в таком порядке принцы должны будут вступить на британский престол.

Фото сделал в тронном зале Букингемского дворца фотограф Ранальд Макечни за неделю до Рождества, что отмечалось 25 декабря. Но опубликовали снимок только сейчас.

Принц Джордж на фото одет уже не в шорты, как ранее, а в брюки из ткани в шотландскую клетку. Елизавета II предстала на снимке в белом платье, а принцы Чарльз и Уильям облачились в строгие классические костюмы.

Фото сделали тогда же, когда королевская семья была занята приготовлением рождественского пудинга, – 18 декабря.

Стоит отметить, что предыдущий портрет, на котором были запечатлены Елизавета II и трое наследников престола, был сделан в 2016 году – в честь 90-летнего юбилея королевы. Тогда принцу Джорджу было три года, он носил шорты (как предписано дресс-кодом для мальчиков в королевской семье) и стоял на специальной подставке.