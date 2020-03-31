Главным условием для проведения следующего саммита лидеров стран "нормандского формата" является выполнение всех договоренностей последней встречи в Париже от 9 декабря 2019 года, начиная с прекращения огня.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

“Главным условием проведения саммита лидеров “нормандского формата” (Украины, Франции, Германии, РФ, – ред.) является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже. Украина всегда говорила и делает все, чтобы это выполнить, но, к сожалению, не все зависит от нас. Потому что есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все, но, к сожалению, другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже”, – отметил Ермак.

По его словам, в первую очередь должна быть выполнена договоренность о прекращении огня на Донбассе.

“Прежде всего, это прекращение огня, который, увы, продолжается. Украинская сторона всегда повторяет, что если на нас кто-то нападает, если кто-то стреляет по нашим бойцам, по нашей армии – наша армия готова и дает каждый раз отпор этим попыткам, но это не останавливает наше стремление к миру и к выполнению тех договоренностей, которые сегодня существуют”, – заявил Ермак.