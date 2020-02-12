Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у власти есть четкий план относительно проведения местных выборов на Донбассе в конце октября 2020 года.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

“Это наша мечта. Это логично, если бы выборы прошли на всей территории Украины. Сегодня Донбасс, как и Крым, является территорией Украины. Но сегодня есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь, в Париже (во время встречи в “нормандском формате”, – ред.). Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, в соответствии с украинскими законами“, – подчеркнул Ермак.

Он уточнил, что выборы будут возможны только в случае вывода российских войск с Донбасса и возвращения контроля над границей.

“Я еще раз хочу повторить, что в соответствии с украинским законодательством, невозможно проводить выборы, если на территории есть какие-либо иностранные военные группировки, есть какие-либо незаконные вооруженные люди, и граница Украины не находится под контролем Правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести на 100 % в соответствии с украинским законодательством”, – отметил Ермак.

Он добавил, что во время переговоров могут быть какие-то компромиссы, но не в ущерб интересам Украины.

Глава Офиса президента также заверил, что готов говорить со всеми “патриотическими, адекватными, умными силами в стране”, “всеми, кто любит Украину и желают ей добра”, чтобы разъяснить им “десять, двадцать раз”, что такое “формула Штайнмайера” и какой у украинской власти план.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.