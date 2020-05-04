Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

В понедельник наблюдательный орган Европейского Союза по вопросам конкуренции утвердил французскую государственную помощь в размере 7 миллиардов евро для Air France.

“Французские гарантийные и акционерные займы на 7 миллиардов евро обеспечат Air France ликвидностью, которая необходима для того, чтобы противостоять последствиям вспышки коронавируса”, – заявил в заявлении представитель ЕС по вопросам конкурентности Маргрет Вестагер.

Сообщается, что денежные средства будут выделены с целью смягчения экономического шока от пандемии коронавируса.

Европейская комиссия отметила важность Air France с более чем 300 самолетами для экономики Франции и роль, которую компания сыграла в возвращении заблокированных граждан и транспортировке предметов медицинского назначения.

Правительствам Франции и Нидерландов принадлежит около 14% группы компаний Air France-KLM, которая была создана в результате слияния двух национальных перевозчиков в 2004 году.