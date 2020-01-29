В Европейском союзе заявляют о невозможности "обратной" национализации "ПриватБанка", то есть возвращения его бывшим владельцам.

Об этом говорится в совместном заявлении Украины и Евросоюза по итогам встречи.

Европейский союз и Украина провели 6-е заседание Совета Ассоциации 28 января 2020 года в Брюсселе.

В нем приняли участие Алексей Гончарук, Премьер-министра Украины, и Жозеп Боррелл, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской комиссии.

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Стороны подтвердили приверженность к укреплению политических и экономических связей между Украиной и Европейским союзом.

Кроме того, Совет ассоциации признал успешной макроэкономическую стабилизацию в Украине.

Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией “ПриватБанка”. В ЕС отмечают важность привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за масштабное мошенничество в “ПриватБанке”, и возвращении активов.