Еще одна страна преодолела COVID-19

Об этом сообщил премьер-министр страны Фрэнк Баинимарама на странице в Twitter.

“Фиджи очистилась от последнего активного пациента с COVID-19”, – заявил Баинимарама.

По словам главы правительства, в стране уже на протяжении 45 дней не обнаружено ни одного случая коронавируса.

Кроме того, в республике не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19.

Премьер Фиджи объясняет такой успех “ответом на молитвы, тяжелой работой и подтвержденной наукой”.

Fiji has just cleared the last of our active #COVID19 patients.

And even with our testing numbers climbing by the day, it's now been 45 days since we recorded our last case. With no deaths, our recovery rate is 100%.

Answered prayers, hard work, and affirmation of science!

— Frank Bainimarama (@FijiPM) June 4, 2020