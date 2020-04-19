В женском монастыре Московского патриархата в Хмельницкой области зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого городского совета в Facebook.

“Подчеркиваем, что два новых случая в области зафиксированы в Головчинецком монастыре”, – сказано в сообщении.

В горсовете просят людей воздержаться от посещения храмов, а также убедить пожилых людей не выходить из дома.

Всего в Хмельницкой области по состоянию на 19 апреля было зафиксировано 49 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. 5 человек в области вылечились от коронавируса, а 2 людей умерли.