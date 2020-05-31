В Украине за неуплату штрафа, выписанного за нарушение правил дорожного движения, могут заблокировать банковские счета. В таком случае существует определенный алгоритм действий.

Об этом рассказал в комментарии #Буквам юрист, управляющий партнер юридической компании “Pronin&Partners” Евгений Пронин.

По его словам, на запрос полиции даже за штраф в 225 гривен исполнительная служба блокирует все счета, о которых ей предоставляет отчет налоговая служба.

При этом блокировка происходит не сразу: у нарушителя есть две недели, чтобы оплатить штраф.

“Если человек не оплачивает, то как правило патрульная полиция обращается к исполнительной службе, которая открывает исполнительное производство. И в тот же день отправляется запрос в налоговую. Налоговая “подвязана” под все банки, и блокируются счета”, – объяснил Пронин.

Он уточнил, что блокируются все счета, которые есть у человека, и все денежные средства, которые хранятся на них. Блокироваться могут счета во всех банках.

“Может штраф быть 200 гривен, а счета быть заблокированы на миллионы гривен”, – подчеркнул юрист.

Пронин добавил, что теоретически исполнительная служба в дальнейшем может взыскать сумму штрафа за нарушение ПДР, но до этого как правило не доходит, так как люди, у которых блокируются счета, стараются оперативно решить проблему.

Пронин проинформировал, что практика блокирования счетов существовала и ранее, но активизировалась в последние месяцы в связи с автоматизацией процессов (в частности, внедрена автоматическая система обработки документов исполнительного производства в электронной форме).

“Это было всегда, но активно это работает в течение нескольких последних месяцев. Ранее могли не выпустить за пределы Украины, если была задолженность по уплате штрафов за нарушение ПДД”, – заявил юрист.

Пронин также рассказал, как нужно действовать в случае блокирования счетов за неуплату штрафа. Алгоритм следующий:

• Нужно зайти в реестр исполнительных производств, ввести в поля свою фамилию, имя и отчество либо же идентификационный номер налогоплательщика. Там же будет указано, кто взыскатель по исполнительному производству. Как правило это полиция.

• Далее нужно зайти в электронный кабинет водителя, где можно онлайн оплатить штраф.

• Потом по номеру исполнительного производства в реестре нужно связаться с исполнителем и направить ему информацию об уплате штрафа.

“Заходите в реестр должников – реестр исполнительных производств, вбиваете свои ФИО. И там сразу будет видно номер исполнительного производства, кто взыскатель (как правило это патрульная полиция, Национальная полиция Украины). Потом можно зайти в свой персональный кабинет водителя онлайн, оплатить там эти штрафы и направить этому исполнителю информацию об уплате штрафов. Исполнителю это будет сразу видно. В реестре исполнительных производств будет видно ваше производство, и у кого оно находится”, – разъяснил юрист.

Он уточнил, что на основании факта уплаты штрафа в дальнейшем будет вынесено постановление о закрытии исполнительного производства.

По его словам, на разблокирование счетов как правило уходит “день – два”.

Проверить, есть ли у вам штрафы за нарушения правил дорожного движения, можно в электронном кабинете водителя.

“Как правило, люди знают, есть ли у них штрафы. Но если, например, не знают или не помнят, то в онлайн-кабинете водителя”, – сообщил Пронин.