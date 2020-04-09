Европейский союз должен продлить ограничения на полеты и поездки в качестве мер, направленных на ограничение распространения коронавируса, до середины мая.

Об этом сообщает европейская медиакомпания Euroactiv.

Напомним, решение о закрытии внешних границ ЕС было принято в конце марта. Ограничения вводились сроком на месяц, однако сейчас обсуждается вероятность их продления до середины мая.

Сообщается, что закрытие границ в пределах Евросоюза нанесло ущерб поставкам товаров и обострило экономические проблемы.

Некоторые авиакомпании, в том числе бельгийская дочерняя компания Lufthansa Brussels Airlines, продлили приостановку рейсов до 15 мая.