Об этом сообщает европейская медиакомпания Euroactiv.
Напомним, решение о закрытии внешних границ ЕС было принято в конце марта. Ограничения вводились сроком на месяц, однако сейчас обсуждается вероятность их продления до середины мая.
Сообщается, что закрытие границ в пределах Евросоюза нанесло ущерб поставкам товаров и обострило экономические проблемы.
Некоторые авиакомпании, в том числе бельгийская дочерняя компания Lufthansa Brussels Airlines, продлили приостановку рейсов до 15 мая.
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