Об этом в своем обращении заявил президент Европарламента Давид Сассоли.

“В соответствии с соглашением с Брюссельским столичным регионом мы решили сделать часть нашего здания доступной для бездомных и уязвимых слоев общества во время этой серьезной медицинской ситуации”, — сообщил он.

По словам Сассоли, кухни Европарламента обеспечивать нуждающихся и медиков пищей в это время.

“Наши кухни будут производить более 1000 блюд в день для раздачи нуждающимся, а также медицинским работникам, чтобы они могли выполнять свою работу”, — отметил он.

Europe's strength is its solidarity, and as @Europarl_EN we want to continue to set an example. Our kitchens in Brussels will make 1,000 meals a day to be distributed to those in need, as well as to those working tirelessly in our hospitals. https://t.co/n5EuAaO7z6 pic.twitter.com/KqAzuZDvgY

— David Sassoli (@EP_President) April 8, 2020