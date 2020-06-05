Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте партии.

В “ЕС” отмечают, что в социальной сфере “вместо обещанного “конца эпохи бедности” стремительно тают доходы и сбережения граждан”, падает уровень жизни и растет безработица.

“В политической сфере формирование однопартийного большинства, концентрация абсолютной власти в руках неопытного президента, его попытки создать в Украине авторитарный турборежим – создают угрозу демократии, правам и свободам граждан. Репрессии против оппозиции стали таким же признаком, как и во времена Януковича. Существенно ухудшилось международное положение Украины. Созданная нашей командой коалиция в поддержку Украины практически не функционирует. Принцип “ничего об Украине без Украины”, которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге. При попустительстве власти или при участии отдельных ее представителей разворачивается ползучий пророссийский реванш”, – говорится в заявлении.

Также в политсиле упомянули о “сворачивании важных реформ” в стране.

“Европейская Солидарность” как главная оппозиционная сила призывает к созданию коалиции проукраинских политических сил, к глубокой координации усилий на местных выборах. Поддержка согласованных кандидатов на должности городских голов и председателей ОТО (объединенных территориальных общин, – ред.) должна защитить общины от еще одного нашествия дилетантов под брендом “Слуг” и сформировать профессиональные местные команды, способные эффективно решать проблемы, которые стоят перед общинами”, – подчеркивается в заявлении.

В партии уточнили, что еще одна совместная задача сейчас – обеспечить “взаимное непротивостояние проукраинских сил в тех областях, где на выборах есть угроза пятой колонны”.

“Совместными усилиями мы должны минимизировать результат пророссийской ОПЗЖ, и при формировании большинства в местных советах – оставить эту политическую силу на маргинесе. Для реализации этих задач мы готовы к широкой координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерами”, – сказано в заявлении.

Очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов запланированы в Украине на 25 октября 2020 года.