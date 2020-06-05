Соответствующее обращение к действующему мэру столицы обнародовано на официальном сайте политсилы.

Также в партии предлагают Кличко возглавить список “Европейской Солидарности” на выборах в Киевсовет.

“На предыдущих выборах киевского городского головы в 2015 году мы поддержали вас в качестве кандидата от нашей политической силы. Уверены, что и сегодня формулой победы проукраинских сил на выборах мэра города и Киевского городского совета должна стать только командная работа. Именно поэтому, исходя из интересов киевлян и государства, “Европейская Солидарность” готова и на этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность киевского городского головы. И готова видеть вас во главе списка “Европейской Солидарности” на выборах в Киевсовет“, – подчеркивается в обращении.

В политсиле напомнили, что последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что “Евросолидарность” лидирует среди политических партий в столице, а Кличко — среди претендентов на должность мэра.

“Это еще одно доказательство того, что киевляне хотят нашего единства, ибо все эти годы видели совместную командную работу и надеются на ее продолжение”, – говорится в обращении.

В “ЕС” отметили, что демократические силы, которые вместе стояли на Майдане и работали в Киевсовете, “должны заявить о своих принципиальных позициях и определить своих главных союзников”.

“Особенно важно это сделать в условиях, когда власть осуществляет непрерывные попытки наступления на местное самоуправление и децентрализацию. Когда Офис Президента хочет поставить Киев на колени и превратить мэра в прислугу “Слуг”. Когда власть стремится сделать из избранного киевлянами мэра унизительную декорацию, изменив закон “О столице Украины – городе-герое Киеве”… Мы верим, что киевская община первой даст отпор силам, которые начали возвращать Украину в сферу российского влияния. Наш Киев должен быть зеленым только от парков и скверов, а не от политического цвета дилетантства и некомпетентности”, – сказано в обращении.