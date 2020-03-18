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«Евровидение-2020» отменили

Песенный конкурс "Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса.

Среда, 18 марта 2020, 15:49

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

“С глубоким сожалением объявляем об отмене песенного конкурса “Евровидение-2020” в Роттердаме. За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволили бы провести “Евровидение”. Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе – и ограничения, введенные правительствами участвующих стран и властями Нидерландов, – означает, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не проводить конкурс, как планировалось”, – отмечается в сообщении.

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За все 64 года существования конкурс ни разу не отменялся.

Позже Роттердам и все организаторы продолжат переговоры о проведении конкурса в 2021 году.

Ранее букмекеры определили фаворитов песенного конкурса “Евровидение 2020”. Украина после второго полуфинала Национального отбора оказалась аж на 19 позиции.

Теги: Евровидение2020, коронавирус

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