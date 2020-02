#Буквы рассказывают, что о ней известно.

Go-A – группа, которая в своем творчестве соединяет украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.

В переводе с английского “go” означает “идти”, а буква “А” представляет древнегреческую “Альфа”. Таким образом, название группы можно трактовать как возвращение к истокам.

В состав коллектива входят: Тарас Шевченко (мультиинструменталист), Екатерина Павленко (вокал), Иван Григоряк (гитара), Игорь Диденчук (сопилка).

Несмотря на то, что группа считается киевской, в ее составе музыканты из разных уголков Украины. Так, фронтвумен Екатерина Павленко родом из Нежина, Тарас Шевченко – киевлянин, Игорь Диденчук – уроженец Луцка, а Иван Григоряк – с Буковины.

Группа была создана в 2012 году (ее основал Шевченко). Тогда первая песня “Коляда”, представленная в соцсетях, прозвучала во время репортажа на одном из телевизионных каналов.

Настоящую популярность группа обрела после выхода сингла “Веснянка” в 2016 году, который одержал победу на конкурсе The Best Track in Ukraine. Песня попала в ротацию “Kiss FM”, где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде “10 Dance”. В результате группа была номинирована титулом “Kiss FM Открытие года”.

В ноябре 2016 года Go-A представили свой дебютный альбом “#Ідиназвук”. А в начале 2017-го группа записала рождественский сингл “Щедрий вечір” в сотрудничестве с певицей Katya Chilly.

Весной 2019 года музыка Go-A попала в первую десятку іTunes Dance chart в Словакии.

Группа участвовала в ряде музыкальных фестивалей (“Джаз Коктебель”, “Країна мрій”, “Гогольфест” и других), а также много раз представляла украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси.

