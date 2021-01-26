Об этом сообщает CNN.

В удаленном посте было видео, в котором Нетаньяху просил сообщить ему о людях старше 60 лет, которые еще не сделали прививки от коронавируса.

“Если у вас есть друзья или члены семьи в возрасте от 60 лет, которые еще не вакцинированы, вы можете написать здесь сообщение с их именами и номерами телефона, и я могу позвонить, чтобы убедить их!” – сказал Нетаньяху.

Администрация Facebook заявила, что сообщение нарушало правило соцсети о нераспространении личной медицинской информации.

У Facebook отметили, что “удалили сообщение, нарушающее право, и временно приостановили работу бота Messenger, который поделился этим содержанием, за нарушение этих правил”.

В ответ партия Нетаньяху “Ликуд” выступила с заявлением, в котором говорится, что “целью является поощрение израильтян старше 60 лет к прививкам, чтобы спасти свою жизнь после того, как премьер-министр Нетаньяху обеспечил вакциной каждого израильского гражданина”.

Партия заявила, что призывает “всех сделать прививку, чтобы мы могли открыть экономику и первыми в мире выйти из коронавируса”.