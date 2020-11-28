Компания Facebook планирует уже в январе 2021 года запустить собственную криптовалюту под названием Libra.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на три собственных источника, задействованных в этом проекте.

Согласно данным FT, цифровую валюту Libra выпустят в “урезанном формате”. Так, если изначально планировалось, что Libra будет обеспечена корзиной традиционных валют, то теперь она будет обеспечена только долларом США (по курсу 1:1).

Другие варианты валют появятся позднее.

Точные сроки запуска криптовалюты Libra зависят от одобрения Службы по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (так как в Женеве находится штаб-квартира Libra Association – ассоциации проекта Facebook по созданию Libra).

Однако ожидается, что запуск валюты произойдет уже в январе.

Швейцарский регулятор и Libra Association отказались от комментариев.

Компания Facebook объявила о работе над цифровой валютой Libra и одноименной платежной системой в июне 2019 года. Планировалось, что она будет “стабильной монетой” – ее привяжут к валютной корзине и ценным бумагам с низким уровнем риска, а не к одной валюте.

Партнерами Facebook в создании криптовалюты стали более 20 организаций, вошедших в некоммерческую ассоциацию. В их числе оказались Visa, Mastercard, eBay, Uber, Spotify и другие.

В октябре 2019 года международные платежные системы Visa и Mastercard, а также компании eBay, Stripe и Mercado Pago вышли из проекта Facebook по созданию Libra.

Libra сталкивалась с критикой со стороны властей разных стран. Например, Франция и Германия выступили против этой цифровой валюты, а также объявили о намерении ее блокировать.

Власти этих стран отмечали, что криптовалюта Libra представляет угрозу для финансовой стабильности сектора, что может сделать невозможным ее использование в Европе.