Одним из организаторов акций в поддержку Сергея Стерненко и Андрея Антоненко, соучредитель движения "Самолюбие" Сергей Филимонов заявил, что будут проводиться новые креативные митинги в поддержку политзаключенных.

Об этом этом Филимонов сказал в комментарии #Буквам.

По его словам, очень много вариантов проведения митингов.

“Скажем, если Сергей выйдет на свободу, а президент скажет, что он за справедливость и сделает все, чтобы всякие Портнов не вмешивались в эти судебные дела – я вам гарантирую, что все будет спокойно. Люди могут даже поблагодарят. Если этот беспредел будет продолжаться , если дальше будут появляться политзаключенные, то как минимум это снова может вылиться в дискуссию на стенах, лох президент или нет”, – сказал

23 марта Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Меры пресечения были продлен до 21 мая.

Что касается Антоненко, то, по словам Сергея Филимонова, на митинги в поддержку музыканта и ветерана АТО люди ходили.

“В Генпрокуратуру в начале марта вышло более 10 тыс. человек. Никто не отреагировал. Думаю, надо быть креативными, надо продолжать бороться. Надеюсь, что мы Антоненко “отобьем” рано или поздно. Тем более, пока Андрей сидит в СИЗО, реальные убийцы на свободе. И они могут ходить на тех же улицах, что и мы”, – отметил Филимонов.

Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей больше года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. В феврале он написал письмо, в котором заявил, что боится за свою жизнь.