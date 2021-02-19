В Совете нацбезопасности и обороны Украины разъяснили причины введения санкций против кума Владимира Путина и главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и председатель политсовета “ОПЗЖ” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Соответствующее решение должен ввести в действие президент Украины, по состоянию на 21:00 пятницы такой указ не был опубликован.

По словам Данилова, санкции были введены из-за финансирования терроризма.

“Служба безопасности Украины сегодня расследует уголовное производство по части 5 статьи 258 Уголовного кодекса Украины — это финансирование терроризма. Согласно этой статье, к Марченко, ко всем соответствующим перечисленных лиц, также к Медведчуку, применены санкции. Это финансирование терроризма”, — сказал Данилов во время брифинга после заседания СНБО.

Впоследствии секретарь Совета предоставил дополнительные объяснения причин введения санкций против этих лиц.

“Разведчики в последнее время получали информацию о деятельности группировки, — действительно сегодня можно констатировать – занимающейся финансированием терроризма на территории Донецкой и Луганской области. Я не открою большой тайны, если отмечу то, что в 14 км от нашей границы на территории Российской Федерации находится нефтеперерабатывающий завод, которым владеет господин Медведчук совместно с женой, и господин Козак вместе со своей женой. Соответственно, поставки горюче-смазочных материалов с этого завода осуществляются на территорию террористам, убивающим наших ребят. Поэтому ничего удивительного в этом нет, никаких тайн. Кроме того, у нас более чем достаточно доказательств того, что это — террористическая группировка, которая сознательно финансируют, помогают нашим боевикам, своим боевикам”, — объяснил Данилов в эфире ток-шоу “Свобоба слова” на телеканале “Украина”.

Секретарь СНБО отметил, что решение о применении санкций было почти единодушным — только у одного человека были замечания.