Фонд пятого президента Украины Петра Порошенко заключил соглашение с США о поставке кислородных концентраторов и станций для больниц. Они должны поступить до конца года.

Об этом политик сообщил во время посещения Ровно.

“Мой Фонд заключил соглашение с США на поставку первой партии кислородных концентраторов и кислородных станций для украинских больниц. Завозим первые 20 аппаратов… Мы купили все, что было на рынке”, – подчеркнул Порошенко.

Политик уточнил, что на заключение соглашения его Фонду понадобилось всего три дня, а у власти было 9 месяцев, чтобы подготовиться к борьбе с эпидемией.

“На это нам понадобилось три дня. А у них (у власти, – ред.) было 9 месяцев… Еще раз подчеркиваю: благотворители не могут подменить собой государство. Но очень важно, что вследствие этой благотворительной помощи будут спасены десятки человеческих жизней… Я считаю, что, к сожалению, самое трудное еще впереди, учитывая уровень некомпетентности власти”, – отметил Порошенко.

Он призвал власть обеспечить подачу кислорода к каждой кровати больного коронавирусом в больницах, а также предоставить необходимое реанимационное оборудование.