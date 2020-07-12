Covid-19 Украина

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Сегодня состоится Гран-при «Формула-1» в Штирии (трансляция)

Сегодня, 12 июля, в Штирии (Австрия состоится) Гран-При "Формулы-1". 

Воскресенье, 12 июля 2020, 14:06

Фото: www.formula1.com

Об этом сообщают #Буквы. 

Сегодня, 12 июля, в австрийском Шпильберге (регион Штирия) состоится один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе “Формула-1”.

Гран-при Штирии из-за пандемии коронавируса был включен в календарь сезона 2020 года как вторая гонка подряд, проходящая на трассе Red Bull Ring. Длина трассы — 4,318 км, длина гонки — 306 452 м.

Прямая трансляция гонки начнется в 15:20 часов по киевскому времени на Youtube-канале “Формулы-1”.

Как сообщается на сайте “Формулы-1”, в субботу, 11 июля, завершилась квалификация Гран-при Штирии. Ее победителем стал пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из команды “Ред Булл”.

Фото: www.formula1.com

Тройку лучших замкнул Карлос Сайнс на “Макларене”.

Фото: www.formula1.com

Теги: Австрия, гонки, Формула1

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