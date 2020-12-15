Об этом говорится в сообщении пресс-службы “АЛЛО”.
“Весь мир с интересом наблюдает за появлением загадочных монолитов в разных уголках планеты. Один из них на прошлой неделе появился в Киеве и всколыхнул украинские СМИ. За шесть часов новость разнеслась различными медиа, появились сотни публикаций, пока журналисты не выехали на место и внимательно не присмотрелись к монолиту. От других в мире его отличал надпись: “АЛЛО Express”, – говорится в сообщении.
Так, на изготовление и установку монолита ушло четверо суток. Это был масштабный анонс запуска почтово-логистического оператора – АЛЛО Express.
В пресс-службе “АЛЛО” отметили, что первым изданием, которое опубликовало репортаж о монолит, оказались #Буквы. Поэтому за оперативность и проверку фактов ритейлер решил подарить автору фоторепортажа электросамокат.
- Напомним, что “загадочный” монолит в Киеве нашли 10 декабря. Внешне он похож на те, что художники арт-группы The Most Famous Artist установили в пустыне американского штата Юта, в Румынии и в штате Калифорния.