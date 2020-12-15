Украинский ритейлер и дистрибьютор бытовой электроники "АЛЛО" решил подарить электросамокат фотокорреспонденту #Букв, который первым снял и опубликовал материал о "загадочном" монолите на Замковой горе в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы “АЛЛО”.

“Весь мир с интересом наблюдает за появлением загадочных монолитов в разных уголках планеты. Один из них на прошлой неделе появился в Киеве и всколыхнул украинские СМИ. За шесть часов новость разнеслась различными медиа, появились сотни публикаций, пока журналисты не выехали на место и внимательно не присмотрелись к монолиту. От других в мире его отличал надпись: “АЛЛО Express”, – говорится в сообщении.

Так, на изготовление и установку монолита ушло четверо суток. Это был масштабный анонс запуска почтово-логистического оператора – АЛЛО Express.

В пресс-службе “АЛЛО” отметили, что первым изданием, которое опубликовало репортаж о монолит, оказались #Буквы. Поэтому за оперативность и проверку фактов ритейлер решил подарить автору фоторепортажа электросамокат.