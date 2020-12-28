Об этом сообщили в пресс-службе партии.
В понедельник, 28 декабря, во время заседания депутаты избрали новое руководство фракции. Главой фракции стал Ярослав Железняк, а его заместителем — Роман Костенко.
Таким образом Железняк стал самым молодым в истории парламента главой фракции.
“Поэтому буду упорно работать, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории парламента, но и эффективным для нашей команды”, — отметил он.
Ранее председателем фракции был Сергей Рахманин. Отмечается, что такая ротация обусловлена желанием самого Рахманина.
Комментируя такое решение фракции, Рахманин отметил, что председательство “не является пожизненной привилегией или пожизненным заключением”, а ротация является “нормальным и необходимым процессом”.
“Время, освобожденное от выполнения организационных функций, позволит больше сосредоточиться на продуктивной законотворческой работе”, — отметил он.
Полномочия нового главы парламентской фракции вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной Рады.
- Напомним, 29 августа 2019 в парламенте была создана фракция “Голос”. Фракцию возглавил глава партии “Голос” Святослав Вакарчук.
- В марте Святослав Вакарчук оставил пост главы партии “Голос”. Партию возглавила депутат Кира Рудык.
- В июне Вакарчук объявил о сложении депутатских полномочий.