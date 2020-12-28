Фракция партии "Голос" в Верховной Раде приняла решение о смене главы.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В понедельник, 28 декабря, во время заседания депутаты избрали новое руководство фракции. Главой фракции стал Ярослав Железняк, а его заместителем — Роман Костенко.

Таким образом Железняк стал самым молодым в истории парламента главой фракции.

“Поэтому буду упорно работать, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории парламента, но и эффективным для нашей команды”, — отметил он.

Ранее председателем фракции был Сергей Рахманин. Отмечается, что такая ротация обусловлена ​​желанием самого Рахманина.

Комментируя такое решение фракции, Рахманин отметил, что председательство “не является пожизненной привилегией или пожизненным заключением”, а ротация является “нормальным и необходимым процессом”.

“Время, освобожденное от выполнения организационных функций, позволит больше сосредоточиться на продуктивной законотворческой работе”, — отметил он.

Полномочия нового главы парламентской фракции вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной Рады.