Об этом идет речь в материале французской медиакомпании France24.
“Речь идет не о кредитах, а о бюджетных расходах для секторов и регионов, которые больше всего пострадали от COVID-19”, – сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Франция и Германия планируют поддержать наиболее пострадавшие от эпидемии секторы и регионы. В частности в документе идет речь об экологическом и цифровом подходах, а также научных исследованиях и инновациях.
“Финансирование фонда восстановления будет сосредоточено на трудностях, связанных с пандемией и ее последствиями”, – сказано в документе.
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