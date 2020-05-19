Лидеры Франции и Германии объявили о создании фонда в 500 млрд евро бюджетных средств на восстановления экономики ЕС.

Об этом идет речь в материале французской медиакомпании France24.

“Речь идет не о кредитах, а о бюджетных расходах для секторов и регионов, которые больше всего пострадали от COVID-19”, – сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Франция и Германия планируют поддержать наиболее пострадавшие от эпидемии секторы и регионы. В частности в документе идет речь об экологическом и цифровом подходах, а также научных исследованиях и инновациях.

“Финансирование фонда восстановления будет сосредоточено на трудностях, связанных с пандемией и ее последствиями”, – сказано в документе.