Об этом она заявила в эфире телеканала BFMTV.
“Я сильно сомневаюсь, что в сентябре начнут прививать российской вакциной. Оливье Веран [министр солидарности и охраны здоровья Франции] недавно напомнил стандарты, которые необходимо соблюдать при производстве вакцины, а также при ее тестировании”, – отметила Розелин Башло.
Стоит отметить, что Башло в прошлом занимала должность министра охраны здоровья; по образованию она фармацевт.
Россия утверждает, что произвела “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также в ряде европейских страны и учреждения здравоохранения выразили свое недоверие этой вакцине, учитывая быстроту ее разработки.
- Представительница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасная и эффективная.
- В Германии раскритиковали и поставили под сомнение заявление России о создании первой в мире вакцины против нового коронавируса COVID-19.
- Американская сторона отказалась принимать помощь от России в разработке вакцины от коронавируса, так как не считает значимыми достижения коллег в этой отрасли.