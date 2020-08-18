Об этом она заявила в эфире телеканала BFMTV.

“Я сильно сомневаюсь, что в сентябре начнут прививать российской вакциной. Оливье Веран [министр солидарности и охраны здоровья Франции] недавно напомнил стандарты, которые необходимо соблюдать при производстве вакцины, а также при ее тестировании”, – отметила Розелин Башло.

Стоит отметить, что Башло в прошлом занимала должность министра охраны здоровья; по образованию она фармацевт.

Россия утверждает, что произвела “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также в ряде европейских страны и учреждения здравоохранения выразили свое недоверие этой вакцине, учитывая быстроту ее разработки.