Американская сторона отказалась принимать помощь от России в разработке вакцины от коронавируса, так как не считает значимыми достижения коллег в этой отрасли.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Американцы считают, что нет смысла “перенимать российский опыт”, так как разработанная в РФ вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

В РФ же уверены, что США отказались из-за сложных отношений между странами.

“Между двумя странами существует недоверие. И мы думаем, что именно этим объясняется нежелание американцев принимать российские технологии”, – заявил инсайдер из Москвы.

В Белом доме заявили о том, что имеются данные, свидетельствующие о том, что российская вакцина была испытана на малом количестве добровольцев, потому сложно пока говорить о ее эффективности и целесообразности массового выпуска.

Экс-сотрудник американской президентской администрации рассказала, что ни в США, ни в ВОЗ пока не воспринимают разработанную Россией вакцину серьезно. Регистрацию вакцины в России он объяснил стремлением снизить общественное давление на власти на фоне большого числа заболевших.

“Если наша (российская) вакцина действительно окажется самой эффективной, то сами же американцы зададутся вопросом, почему политика помешала ее применению в их стране”, – заявил инсайдер CNN в российском правительстве.

Накануне, 11 августа, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которую планируют массово запустить в производство.

Он пояснил, что вакцинация от коронавируса в РФ должна проводиться исключительно добровольно.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что одновременно с запуском третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19 в Москве начнется ее ввод в гражданский оборот в нескольких регионах. Это будет, приблизительно, в конце 2020 – январе 2021 года.