Сегодня, 24 марта, состоится матч квалификации Чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Франции сыграет с командой Украины.

Об этом рассказывают #Буквы.

Матч пройдет в Париже на стадионе Парк-де-Пренс.

Когда: 21:45 по Киеву.

Где смотреть трансляцию: Football.ua, ТРК Украина и “Футбол 1”, платформы MEGOGO, OLL.TV.

Последний раз Украина играла с Францией осенью 2020-го в товарищеском матче.

Ориентировочные составы:

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Канте – Рабьо, Мбаппе, Погба – Жиру, Гризманн

Украина: Бущан – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук – Марлос, Малиновский, Зинченко, Зубков – Яремчук

Травмированные:

В сегодняшнем матче сборная Украины не сможет рассчитывать на травмированных Беседина, Цыганкова (оба – “Динамо”) и Степаненко (“Шахтер”), а также заразившихся коронавирусом Харатина (“Ференцварош”) и Корниенко (“Шахтер”).