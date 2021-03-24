Об этом рассказывают #Буквы.
Матч пройдет в Париже на стадионе Парк-де-Пренс.
Когда: 21:45 по Киеву.
Где смотреть трансляцию: Football.ua, ТРК Украина и “Футбол 1”, платформы MEGOGO, OLL.TV.
Последний раз Украина играла с Францией осенью 2020-го в товарищеском матче.
Ориентировочные составы:
Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Канте – Рабьо, Мбаппе, Погба – Жиру, Гризманн
Украина: Бущан – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук – Марлос, Малиновский, Зинченко, Зубков – Яремчук
Травмированные:
В сегодняшнем матче сборная Украины не сможет рассчитывать на травмированных Беседина, Цыганкова (оба – “Динамо”) и Степаненко (“Шахтер”), а также заразившихся коронавирусом Харатина (“Ференцварош”) и Корниенко (“Шахтер”).
- Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко приятно удивил во время пресс-конференции, начав общение с журналистами на украинском языке.