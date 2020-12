ГА ООН приняла проект резолюции Украины по Крыму

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В понедельник, 7 декабря, ГА ООН рассмотрела проект резолюции “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”.

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 7, 2020

По итогам рассмотрения резолюция была принята. Ее поддержали 63 страны, 17 стран проголосовали против, 62 — воздержались.

Против проголосовали такие страны: Армения, Беларусь, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Китай, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.

Militarization of Crimea ✅ YES:

🇦🇱 🇦🇩 🇦🇺 🇦🇹 🇧🇸 🇧🇧 🇧🇪 🇧🇿 🇧🇼 🇧🇬 🇨🇦 🇨🇷 🇭🇷 🇨🇾 🇨🇿 🇩🇰 🇪🇪 🇫🇮 🇫🇷 🇬🇪 🇩🇪 🇬🇷 🇬🇹 🇭🇳 🇭🇺 🇮🇸 🇮🇪 🇮🇱 🇮🇹 🇯🇵 🇱🇻 🇱🇷 🇱🇮 🇱🇹 🇱🇺 🇲🇻 🇲🇹 🇲🇭 🇫🇲 🇲🇨 🇲🇪 🇳🇱 🇳🇿 🇲🇰 🇳🇴 🇵🇦 🇵🇬 🇵🇱 🇵🇹 🇲🇩 🇷🇴 🇸🇲 🇸🇬 🇸🇰 🇸🇮 🇪🇸 🇸🇪 🇨🇭 🇹🇷 🇹🇻 🇺🇦 🇬🇧 🇺🇸

❌ NO:

🇦🇲 🇧🇾 🇰🇭 🇨🇳 🇨🇺 🇰🇵 🇮🇷 🇰🇬 🇱🇦 🇲🇲 🇳🇮 🇷🇺 🇷🇸 🇸🇩 🇸🇾 🇻🇪 🇿🇼 pic.twitter.com/DRFzSE57uw

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 7, 2020