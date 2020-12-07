ГА ООН приняла проект резолюции Украины по Крыму

Covid-19 Украина

обновлено 07.12.2020 в 19:02

Всего:

821947 (+8641)

Болеют:

384510 (+8641)

Выздоровели:

423704 (+5123)

Умерло:

13733 (+145)

19:46 Представитель омбудсмена избил охранника в ресторане на Донбассе: видео
18:57 Apple бесплатно заменит экраны с дефектом владельцам iPhone 11
18:41 Комитет поддержал законопроект о запрете пакетов: что он предусматривает?
18:11 Совет Евросоюза утвердил режим санкций за грубое нарушение прав человека
17:48 Построили отделение интенсивной терапии: Кьяру Ферраньи и рэпера Fedez удостроили награды
17:43 Боб Дилан продал авторские права на все свои песни компании Universal
17:18 Во Львовской области учительница избила школьника: видео
16:40 В Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского, – КИУ
16:32 Греции продлила локдаун из-за COVID-19 до 7 января
16:04 Порошенко предложил план, как преодолеть кризис в отношениях украинской власти с ЕС
15:32 Нападающий «Лестера» Джейми Варди на радостях от гола снес угловой ЛГБТ-флажок
15:08 Сериал The Queen’s Gambit вызвал всплеск интереса к шахматам
14:46 На четыре дня позже: в Киев пришла метеорологическая зима
14:44 В Британии на пляже обнаружили четвертый таинственный монолит
14:39 COVID-19 пошел на спад из-за уменьшения количества тестов: так ли это?
13:56 Садовый заболел Covid-19
13:50 Кулеба уверяет, что Маркарова станет послом в США не для того, чтобы просить деньги
12:59 День великомученицы Екатерины: история и традиции праздника
12:58 Moncler покупают бренд Stone Island за 1,15 миллиарда евро
12:06 Mastercard проведет расследование в отношении Pornhub
11:59 В Индии более 300 человек госпитализировали с неизвестной болезнью
11:34 Пьяные свидетели и Джулиани: в США высмеяли попытки Трампа отменить результаты выборов
10:55 Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину — Кулеба
10:36 Естественный иммунитет от Covid-19 не безопаснее вакцины
09:30 Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в трехдневный королевский тур по Великобритании
08:35 В Украине зафиксировано 8641 новый случай COVID-19
07:36 7 декабря 2020: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:13 Сегодня в Украине солнечно и мороз
00:28 Уманский ответил «слугам» на «алкоголика»: пусть остаются в своих фекалиях

ГА ООН приняла проект резолюции Украины по Крыму

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию Украине касательно милитаризации незаконно аннексированного Крымского полуострова.

Понедельник, 7 декабря 2020, 19:34

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В понедельник, 7 декабря, ГА ООН рассмотрела проект резолюции “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”.

По итогам рассмотрения резолюция была принята. Ее поддержали 63 страны, 17 стран проголосовали против, 62 — воздержались.

Против проголосовали такие страны: Армения, Беларусь, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Китай, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.

  • 23 сентября во время выступления в Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский пригласил лидеров стран-участниц ООН принять участие в создании международной платформы для обсуждения деоккупации Крыму.
  • Как стало известно накануне, международный саммит Крымской платформы касательно деоккупации полуострова состоится в мае 2021 года в Киеве.
Теги: Крим, Генассамблея ООН, ООН, резолюция

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться