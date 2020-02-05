#Буквы рассказывают, где можно будет посмотреть прямую трансляцию.
Звезды традиционно соберутся в театре “Долби” в Голливуде.
Номинантов на “Оскар-2020” объявили 13 января 2020 года после голосования, которое проходило со 2 по 7 января.
Где смотреть трансляцию?
В Украине трансляция церемонии стартует в 01:30 – когда звезды будут дефилировать по красной дорожке. Официальное действие начнется в о3:00 и посмотреть “Оскар-2020” можно будет на официальном сайте, на странице в Twitter, на телеканале ABC, или же на украинском телеканале “Украина”.
Стоит отметить, что канал уже седьмой раз получает права на вещание и стал эксклюзивным транслятором церемонии “Оскара”.
Комментировать событие будет ведущий Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом – Юрий Физер.
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Также ведущими ночи “Оскара-2020” будут певица Алена Винницкая, телеведущий Тимур Мирошниченко и дива Монро.
Стоит отметить, что “Оскар” можно будет посмотреть в 225 странах мира. И это будет вторая церемония, которая пройдет без ведущего.
- Ранее #Буквы рассказывали самые интересные факты об “Оскаре”.