В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоится грандиозное событие - 92-я церемония вручения самой престижной кинопремии мира "Оскара".

#Буквы рассказывают, где можно будет посмотреть прямую трансляцию.

Звезды традиционно соберутся в театре “Долби” в Голливуде.

Номинантов на “Оскар-2020” объявили 13 января 2020 года после голосования, которое проходило со 2 по 7 января.

Где смотреть трансляцию?

В Украине трансляция церемонии стартует в 01:30 – когда звезды будут дефилировать по красной дорожке. Официальное действие начнется в о3:00 и посмотреть “Оскар-2020” можно будет на официальном сайте, на странице в Twitter, на телеканале ABC, или же на украинском телеканале “Украина”.

Стоит отметить, что канал уже седьмой раз получает права на вещание и стал эксклюзивным транслятором церемонии “Оскара”.

Комментировать событие будет ведущий Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом – Юрий Физер.

Также ведущими ночи “Оскара-2020” будут певица Алена Винницкая, телеведущий Тимур Мирошниченко и дива Монро.

Стоит отметить, что “Оскар” можно будет посмотреть в 225 странах мира. И это будет вторая церемония, которая пройдет без ведущего.