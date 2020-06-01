#Буквы рассказывают, какие столичные дороги оснащены камерами видеофиксации.

Напомним, что систему автоматической фотовидеофиксации дорожного движения в столице запустили в тестовом режиме 12 марта.

В Киеве камеры установлены на:

  • ул. Елены Телиги, 39
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
  • улица Братиславская, 18
  • Чоколовский бульвар, 24
  • Северный мост (в направлении левого берега)
  • Северный мост (в направлении правого берега)
  • Броварской проспект. (м. Левобережная)
  • Броварской проспект/ул. Строителей
  • Южный мост (в направлении левого берега)
  • Южный мост (в направлении правого берега)
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • проспект Владимира Маяковского, 56
  • проспект Владимира Маяковского, 65
  • Дружбы народов бульвар, 27
  • Дружбы народов бульвар, 36
  • Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев
  • Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов
  • Харьковская площадь/проспект Бажана
  • Харьковская площадь/проспект Бажана

Камеры на дорогах государственного значения:

  • С 00:00 1 июня в Киеве заработала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Уже есть первый штраф за превышение скорости.
  • На дорогах Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер работают в столице. Еще 5 КАФ будут установлены во Львовской области. Всего в планах до конца года – еще 220 КАФ.