#Буквы рассказывают, какие столичные дороги оснащены камерами видеофиксации.
Напомним, что систему автоматической фотовидеофиксации дорожного движения в столице запустили в тестовом режиме 12 марта.
В Киеве камеры установлены на:
- ул. Елены Телиги, 39
- Набережное шоссе, 4 (напротив)
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
- улица Братиславская, 18
- Чоколовский бульвар, 24
- Северный мост (в направлении левого берега)
- Северный мост (в направлении правого берега)
- Броварской проспект. (м. Левобережная)
- Броварской проспект/ул. Строителей
- Южный мост (в направлении левого берега)
- Южный мост (в направлении правого берега)
- проспект Героев Сталинграда, 25
- проспект Владимира Маяковского, 56
- проспект Владимира Маяковского, 65
- Дружбы народов бульвар, 27
- Дружбы народов бульвар, 36
- Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев
- Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов
- Харьковская площадь/проспект Бажана
- Харьковская площадь/проспект Бажана
Камеры на дорогах государственного значения:
- С 00:00 1 июня в Киеве заработала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Уже есть первый штраф за превышение скорости.
- На дорогах Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер работают в столице. Еще 5 КАФ будут установлены во Львовской области. Всего в планах до конца года – еще 220 КАФ.