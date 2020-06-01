С 00:00 1 июня в Киеве заработала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Уже есть первый штраф за превышение скорости.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Воскресенье, 23:55. По состоянию на сейчас лишь 45 камер автовидеофиксации нарушений ПДД зафиксировать уже более 107 тыс. нарушений в сутки. А уже с 00:00 1 июня начнется полноценная фиксация нарушений правил дорожного движения. Наконец-то начнется уменьшение аварийности и смертности на дорогах Украины”, – отметил министр.

По его словам, на первых этапах будет фиксироваться только превышение скорости движения. Позже другие нарушения: проезд на запрещающий сигнал светофора, перекрестки, двойная полоса, движение полосой для общественного транспорта и тому подобное.

Так, на дорогах Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер работают в столице. Они размещены на участках, где фиксировалась концентрация ДТП.

Еще 5 КАФ будут установлены во Львовской области.

Всего в планах до конца года – еще 220 КАФ.

Министр Криклий также подчеркнул, что закуплен центр обработки данных и обустроены рабочие места.

Доработано программное обеспечение для обследований относительно комплексной системы защиты информации.

“Укрпочта” заключила договоры, необходимые для доставки постановлений о привлечении к ответственности нарушителям.

По словам замминистра внутренних дел Антон Геращенко, уже есть первый “исторический” нарушитель.

“Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час”, – написал Геращенко.

Владелице Audi Q7 на адрес регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому можно посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

Если оплатить штраф за такое нарушение в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней – 255 гривен.

Если штраф не оплатить, нарушителем займется Исполнительная служба Министерства юстиции.

Постановление можно обжаловать, обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд.